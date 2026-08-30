Ascoli, vicinissimo il colpo Hans Hateboer

L’Ascoli prepara il colpo a sorpresa. Il club bianconero è vicinissimo a regalarsi un rinforzo di assoluto spessore per la fascia destra: si tratta di Hans Hateboer, ex terzino dell’Atalanta e giocatore con una lunga esperienza ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Ascoli, la trattativa sarebbe stata condotta in gran segreto dal direttore sportivo Matteo Patti, che avrebbe raggiunto l’intesa con il giocatore, attualmente svincolato. Dopo giorni di negoziazioni, mancherebbero ormai soltanto gli ultimi dettagli: a breve sono attese firme e annuncio ufficiale.





Per i bianconeri, Hateboer andrebbe infatti a colmare la lacuna sulla fascia destra, portando allo stesso tempo esperienza, qualità e una profonda conoscenza del calcio italiano