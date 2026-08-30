Giornale di Sicilia: “Palermo, Gabrielloni è ufficiale ma il mercato non è chiuso: Le Douaron a un passo dal Troyes”

Alessandro Gabrielloni è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo, ma il mercato rosanero non può ancora considerarsi concluso. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo l’arrivo dell’attaccante dal Como l’attenzione della società si sposta soprattutto sulle operazioni in uscita.

Gabrielloni ha scelto la maglia numero 99 e sarà subito a disposizione di Filippo Inzaghi: l’attaccante andrà infatti in panchina nella trasferta di Arezzo.





Il nodo della lista over

Il principale vincolo per le ultime operazioni rimane la composizione della lista degli over. Il Palermo deve necessariamente liberare spazio prima di poter pensare a eventuali nuovi ingressi.

Per questo motivo, sottolinea Massimiliano Radicini, alcune situazioni dovrebbero essere definite nelle prossime ore.

Le Douaron verso il Troyes

Quella maggiormente indirizzata riguarda Jérémy Le Douaron. L’attaccante non è stato convocato per la partita di Arezzo ed è ormai vicino al ritorno in Francia.

Secondo il Giornale di Sicilia, Le Douaron è a un passo dal Troyes e il trasferimento dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito.

La sua partenza permetterebbe al Palermo di liberare uno slot prezioso nella lista degli over e potrebbe quindi avere un peso importante anche sulle eventuali mosse conclusive del mercato rosanero.

Gabrielloni è dunque già una certezza, ma il lavoro della dirigenza non è ancora terminato: prima di valutare altri ingressi, la priorità passa dalla definizione delle uscite.