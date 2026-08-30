Ascoli-Carrarese 1-1: Gori risponde ad Abiuso, Brunori debutta nel finale. Gli Highlights

Finisce 1-1 tra Ascoli e Carrarese al Del Duca. I bianconeri mantengono a lungo il controllo del possesso, ma devono aspettare il finale per evitare la sconfitta: al vantaggio di Abiuso risponde Gori al 37’ della ripresa, sfruttando una grande giocata del giovane De Pieri. Nel finale c’è spazio anche per l’esordio di Matteo Brunori con la maglia dell’Ascoli.

Come racconta Ferdinando Vicini sul Corriere dello Sport, il pareggio evita ai padroni di casa una punizione che sarebbe stata eccessiva per quanto mostrato durante la partita.





Festa al Del Duca per la nuova Curva Sud

Serata particolare ad Ascoli, dove viene inaugurata la nuova Curva Sud “Costantino Rozzi”, storico cuore del tifo bianconero. Sono 12.858 gli spettatori presenti.

La squadra di Tomei prova immediatamente a prendere in mano la partita, mentre la Carrarese mantiene un atteggiamento più prudente, pronta però a sfruttare ogni possibilità in ripartenza.

Al 21’ un errore di Damiani regala una grande opportunità a Cissé, che però conclude a lato. La Carrarese continua a difendersi con grande densità e rende complicata la costruzione dell’Ascoli.

Abiuso colpisce la traversa

Al 40’ sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Abiuso trova una spettacolare mezza rovesciata che si stampa sulla traversa.

L’Ascoli risponde proprio prima dell’intervallo, quando Garofani diventa protagonista con due interventi importanti: prima sul rasoterra di Silipo e successivamente sul colpo di testa di Chakir.

Abiuso porta avanti la Carrarese

Nella ripresa Chakir spreca subito una grande opportunità di testa. La Carrarese, invece, non perdona.

Un errore nel controllo di Silipo permette a Rouhi di partire in contropiede e servire Abiuso, che al 6’ della ripresa supera Vitale e firma lo 0-1.

La reazione dell’Ascoli, secondo il Corriere dello Sport, è generosa ma inizialmente poco lucida. Anzi, al 22’ è Vitale a evitare il raddoppio opponendosi alla potente conclusione di Parlanti.

De Pieri inventa, Gori fa 1-1

Tomei prova a cambiare la partita attraverso la panchina e trova la risposta decisiva. Al 37’ il giovane De Pieri costruisce una grande giocata e serve Gori, che controlla in area e spedisce il pallone all’incrocio dei pali.

Una conclusione che Ferdinando Vicini sul Corriere dello Sport definisce una vera prodezza da attaccante e che consegna all’Ascoli il definitivo 1-1.

Nel finale, al 38’, arriva anche il momento di Brunori, entrato al posto di D’Uffizi per il suo debutto con la nuova maglia.

Tra i migliori delle pagelle del Corriere dello Sport ci sono De Pieri e Gori, entrambi da 7, mentre nella Carrarese spiccano Garofani, Schiavi e Rouhi, anche loro premiati con il 7.