Avellino, tris da applausi: Favilli trascina Nesta, Vicenza travolto 3-0. Gli Highlights

L’Avellino cancella immediatamente la sconfitta dell’esordio contro l’Arezzo e lo fa con una prova di forza. Al Partenio la squadra di Alessandro Nesta travolge 3-0 il Vicenza, costruendo il successo con intensità, qualità e una prestazione di grande personalità. A raccontare la sfida sul Corriere dello Sport è Leondino Pescatore, che sottolinea soprattutto la risposta degli irpini dopo le critiche della prima giornata.

Nesta decide di non cambiare: conferma la squadra battuta dall’Arezzo e viene ripagato con una prestazione sontuosa. Protagonista assoluto Andrea Favilli, coinvolto in tutte e tre le reti. C’è spazio nella ripresa anche per l’esordio del nuovo arrivato Walid Cheddira.





Besaggio e Russo, Avellino micidiale in cinque minuti

Il primo brivido è però del Vicenza. Dopo appena due minuti Moncini trova la rete, annullata per fuorigioco.

L’episodio non scuote negativamente l’Avellino, che aumenta invece ritmo e pressione. All’11’ arriva il vantaggio: Moruzzi serve Favilli, che protegge il pallone e con un colpo di tacco libera Besaggio. Il centrocampista supera Leverbe e batte Gagno con un diagonale preciso.

Passano appena cinque minuti e arriva il 2-0. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, ancora una volta è Favilli a costruire l’azione decisiva: dopo il lancio di Izzo si libera di Marchizza e serve Russo, che anticipa Cuomo e firma il raddoppio.

Favilli inventa, Moruzzi firma il tris

Il Vicenza prova a reagire e al 35’ va vicino alla rete con Alessio, ma Martinelli salva la porta irpina.

Gallo interviene pesantemente nell’intervallo con tre sostituzioni, ma la ripresa è iniziata da appena 40 secondi quando l’Avellino chiude definitivamente i conti.

È ancora Favilli a inventare, nuovamente di tacco. Questa volta il destinatario è Moruzzi, che lascia partire un destro violentissimo all’incrocio dei pali per il 3-0.

Nesta cancella le critiche, debutta Cheddira

Sul 3-0 la partita è sostanzialmente chiusa. Nesta può così concedere spazio anche a Cheddira, entrato al 18’ della ripresa proprio al posto di Favilli.

Per il Corriere dello Sport, la risposta dell’Avellino dopo il ko della prima giornata è netta. La squadra biancoverde cancella critiche e delusione attraverso una prestazione che alimenta le ambizioni per una stagione da protagonista.

Tra i migliori Favilli, voto 7,5, mentre Pescatore assegna 7 a Nesta, Izzo, Simic, Besaggio, Moruzzi e Russo. Serata completamente diversa per il Vicenza, con diversi giocatori fermati al 5 nelle pagelle del quotidiano.

L’Avellino riparte dunque con un 3-0 che manda un segnale al campionato: dopo il passo falso di Arezzo, la squadra di Nesta dimostra di avere le qualità per provare a farsi largo anche tra le formazioni più ambiziose della Serie B.