Sampdoria, Gartenmann avvisa il Palermo: «Abbiamo fame, vogliamo la prima vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
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La sconfitta casalinga contro la Juve Stabia lascia grande amarezza in casa Sampdoria. Al termine della gara Stefan Gartenmann ha analizzato il ko dei blucerchiati, sottolineando come siano stati soprattutto i dettagli a indirizzare la partita.

«Abbiamo fatto bene ma non abbastanza per vincere e adesso usciamo con zero punti. È stata una partita difficile, loro sono una buona squadra ma i dettagli hanno fatto la differenza a loro favore. Perdere così fa rabbia», ha spiegato il difensore.


Gartenmann: “Gli infortuni non aiutano”

Gartenmann si è soffermato anche sui problemi fisici che hanno condizionato la Sampdoria: «Ci sono stati anche alcuni infortuni stasera, abbiamo già qualcuno fuori per lo stesso motivo e non è facile».

Il difensore ha poi espresso il proprio punto di vista sul primo gol della Juve Stabia: «Sul primo gol la palla era fuori, era uscita dalla linea e, come ho già detto, i dettagli hanno fatto la differenza».

Testa al Palermo: “Vogliamo tre punti”

La Sampdoria è già proiettata verso il prossimo impegno di campionato, che vedrà i blucerchiati affrontare il Palermo. Gartenmann riconosce il valore della formazione rosanero, ma rilancia le ambizioni della sua squadra.

«Il Palermo è una squadra forte però anche noi lo siamo. Adesso recuperiamo, abbiamo fame, vogliamo vincere la prima partita della stagione e siamo preparati. Vogliamo tre punti la prossima settimana».

Una dichiarazione che accende già la prossima sfida: dopo il ko contro la Juve Stabia, la Sampdoria cercherà il riscatto proprio contro il Palermo.

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