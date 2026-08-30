Sampdoria, Gartenmann avvisa il Palermo: «Abbiamo fame, vogliamo la prima vittoria»
La sconfitta casalinga contro la Juve Stabia lascia grande amarezza in casa Sampdoria. Al termine della gara Stefan Gartenmann ha analizzato il ko dei blucerchiati, sottolineando come siano stati soprattutto i dettagli a indirizzare la partita.
«Abbiamo fatto bene ma non abbastanza per vincere e adesso usciamo con zero punti. È stata una partita difficile, loro sono una buona squadra ma i dettagli hanno fatto la differenza a loro favore. Perdere così fa rabbia», ha spiegato il difensore.
Gartenmann: “Gli infortuni non aiutano”
Gartenmann si è soffermato anche sui problemi fisici che hanno condizionato la Sampdoria: «Ci sono stati anche alcuni infortuni stasera, abbiamo già qualcuno fuori per lo stesso motivo e non è facile».
Il difensore ha poi espresso il proprio punto di vista sul primo gol della Juve Stabia: «Sul primo gol la palla era fuori, era uscita dalla linea e, come ho già detto, i dettagli hanno fatto la differenza».
Testa al Palermo: “Vogliamo tre punti”
La Sampdoria è già proiettata verso il prossimo impegno di campionato, che vedrà i blucerchiati affrontare il Palermo. Gartenmann riconosce il valore della formazione rosanero, ma rilancia le ambizioni della sua squadra.
«Il Palermo è una squadra forte però anche noi lo siamo. Adesso recuperiamo, abbiamo fame, vogliamo vincere la prima partita della stagione e siamo preparati. Vogliamo tre punti la prossima settimana».
Una dichiarazione che accende già la prossima sfida: dopo il ko contro la Juve Stabia, la Sampdoria cercherà il riscatto proprio contro il Palermo.