Arezzo, UFFICIALE: ceduto Capello al Lecco

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
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Si separano le strade dell’Arezzo e Alessandro Capello. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club amaranto ha ufficializzato la cessione dell’attaccante al Lecco. Il classe 95′ lascia i toscani a titolo temporaneo, con la formula del prestito fino al termine della stagione. Capello è dunque pronto ad una nuova avventura nel campionato di Serie C.

Questo il comunicato del club:


“La S.S. Arezzo comunica di aver ceduto Alessandro Capello al Calcio Lecco 1912 con la formula del prestito temporaneo fino al termine della stagione sportiva. La società ringrazia Capello per la disponibilità e l’impegno dimostrati durante il periodo in amaranto e gli augura il meglio per la nuova avventura”.

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