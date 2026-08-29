Palermo-Juve Stabia 1-0: il backstage del match (VIDEO)
Una serata da ricordare per il Palermo, che ha inaugurato il proprio campionato di Serie B con una vittoria per 1-0 contro la Juve Stabia. A distanza di qualche giorno, il club rosanero ha pubblicato un video backstage che permette di rivivere tutti i momenti più significativi della sfida, anche quelli che solitamente restano lontani dalle immagini della partita.
Il video parte dall’arrivo dei tifosi allo stadio, mostrando l’atmosfera che ha accompagnato il Palermo verso il debutto stagionale. Si passa poi all’interno dell’impianto, con le immagini del riscaldamento, dei giocatori e degli ultimi preparativi prima del fischio d’inizio.
Il racconto prosegue quindi durante la partita, seguendo da vicino le emozioni della serata. Ma il momento più atteso arriva al triplice fischio: il video mostra infatti i festeggiamenti finali, con squadra e tifosi uniti per celebrare una vittoria importante. Un modo diverso per rivivere Palermo-Juve Stabia e assaporare ancora una volta l’atmosfera del primo successo stagionale dei rosanero.