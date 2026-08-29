Serie B: l’Avellino cala il tris al Vicenza, pari tra Padova e Verona. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si concludono i match del sabato sera di Serie B. Porta a casa i tre punti l’Avellino che, nella gara casalinga contro il Vicenza, si impone per 3-0. Per i biancoverdi decisive le reti nel primo tempo di Besaggio e Russo, mentre nella ripresa chiude l’incontro il gol di Moruzzi. Tre assist invece per Andrea Favilli, centravanti che ha vissuto una serata da assistman.

Termina in parità invece il derby veneto tra Padova e Verona. A passare in vantaggio nel primo tempo sono i biancoscudati, che sbloccano il risultato grazie allo sfortunato autogol di Edmundsson. Nella ripresa gli ospiti riescono ad agguantare il pareggio, con il rigore trasformato da Sarr, che regala il primo punto di questo campionato ai gialloblù.





Pari anche tra Ascoli e Carrarese. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, nella ripresa a sbloccare il risultato è la formazione ospite con Abiuso. I bianconeri reagiscono, trovando nel finale di gara la rete del definitivo 1-1 siglata da Gori. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Ascoli-Carrarese 1-1 (51′ Abiuso; 82′ Gori)

Avellino-Vicenza 3-0 (11′ Besaggio; 16′ Russo; 46′ Moruzzi)

Padova-Verona 1-0 ( 25′ Edmundsson (A); 67′ Sarr)

LA CLASSIFICA

Modena – 6

Cesena – 4

Ascoli – 4

Padova – 4

Avellino – 3

Arezzo – 3

Mantova – 3

Südtirol – 3

Palermo – 3

Empoli – 3

L.R. Vicenza – 3

Juve Stabia – 1

Carrarese – 1

Verona – 1

Sampdoria – 1

Catanzaro – 0

Benevento – 0

Pisa – 0

Entella – 0

Cremonese – 0