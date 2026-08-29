Sampdoria, infortunio per Esposito: il centrocampista costretto al cambio

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
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Brutte notizie per la Sampdoria durante la sfida contro la Juve Stabia, con Salvatore Esposito che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 33′ a causa di un problema muscolare.

Il centrocampista ha accusato il fastidio durante un’azione e ha provato inizialmente a richiamare l’attenzione degli avversari, chiedendo di mettere il pallone fuori. Poco dopo si è però accasciato a terra, costringendo i giocatori della Juve Stabia a interrompere l’azione per permettere l’ingresso dello staff medico.


Dopo le prime cure, Bernardo Corradi ha preferito non correre rischi e ha deciso per la sostituzione. Esposito ha così lasciato il posto a Tjaš Begić, il cui ingresso era probabilmente previsto più avanti nel corso della gara.

Ora resta da capire l’entità dell’infortunio. Esposito sarà sottoposto agli accertamenti dello staff medico della Sampdoria per stabilire la natura del problema e gli eventuali tempi di recupero. Al momento, dunque, non ci sono ancora indicazioni precise sulla sua disponibilità per i prossimi impegni.

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