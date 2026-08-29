Serie B: la Juve Stabia ribalta la Sampdoria, il Cesena batte 2-1 l’Entella. La classifica aggiornata

Si concludono i match del sabato pomeriggio di Serie B, validi per la seconda giornata di campionato. Buone le prestazioni di Juve Stabia e Cesena che, fuori casa, battono rispettivamente Sampdoria e Virtus Entella.

Un match combattuto quello di Marassi tra le Vespe e i Blucerchiati. Al termine della prima frazione di gioco, a sbloccare il risultato sono i padroni di casa, con la rete dell’ex Palermo Gennaro Tutino, che sfrutta l’assist di Verschaeren e batte Boer.





Nella ripresa arriva la reazione dei gialloneri, che riescono a ribaltare il risultato con i gol di Bellich e Di Nardo. L’incontro termina dunque sul risultato di 2-1 in favore della formazione ospite, che riesce a trovare i primi tre punti in campionato dopo la sconfitta all’esordio al “Barbera” contro i rosanero.

Porta a casa un importante successo anche il Cesena, imponendosi sul risultato di 2-1 in casa della Virtus Entella. Ottimo inizio di gara da parte dei bianconeri, che riescono nei primi 36 minuti di gioco a portarsi in situazione di doppio vantaggio con le reti di Fiori e Shpendi.

Nel finale di tempo i biancocelesti accorciano le distanze con il gol di Tiritiello, ma nella ripresa non riescono a completare la rimonta, rimediando la loro seconda sconfitta su due. Di seguito la classifica aggiornata.

LA CLASSIFICA

Modena — 6 punti

Cesena — 4 punti

L.R. Vicenza — 3 punti

Ascoli — 3 punti

Padova — 3 punti

Mantova — 3 punti

Arezzo — 3 punti

Südtirol — 3 punti

Palermo — 3 punti

Empoli — 3 punti

Juve Stabia — 1 punto

Sampdoria — 1 punto

Avellino — 0 punti

Carrarese — 0 punti

Verona — 0 punti

Catanzaro — 0 punti

Benevento — 0 punti

Pisa — 0 punti