Serie B: la Juve Stabia ribalta la Sampdoria, il Cesena batte 2-1 l’Entella. La classifica aggiornata
Si concludono i match del sabato pomeriggio di Serie B, validi per la seconda giornata di campionato. Buone le prestazioni di Juve Stabia e Cesena che, fuori casa, battono rispettivamente Sampdoria e Virtus Entella.
Un match combattuto quello di Marassi tra le Vespe e i Blucerchiati. Al termine della prima frazione di gioco, a sbloccare il risultato sono i padroni di casa, con la rete dell’ex Palermo Gennaro Tutino, che sfrutta l’assist di Verschaeren e batte Boer.
Nella ripresa arriva la reazione dei gialloneri, che riescono a ribaltare il risultato con i gol di Bellich e Di Nardo. L’incontro termina dunque sul risultato di 2-1 in favore della formazione ospite, che riesce a trovare i primi tre punti in campionato dopo la sconfitta all’esordio al “Barbera” contro i rosanero.
Porta a casa un importante successo anche il Cesena, imponendosi sul risultato di 2-1 in casa della Virtus Entella. Ottimo inizio di gara da parte dei bianconeri, che riescono nei primi 36 minuti di gioco a portarsi in situazione di doppio vantaggio con le reti di Fiori e Shpendi.
Nel finale di tempo i biancocelesti accorciano le distanze con il gol di Tiritiello, ma nella ripresa non riescono a completare la rimonta, rimediando la loro seconda sconfitta su due. Di seguito la classifica aggiornata.
LA CLASSIFICA
Modena — 6 punti
Cesena — 4 punti
L.R. Vicenza — 3 punti
Ascoli — 3 punti
Padova — 3 punti
Mantova — 3 punti
Arezzo — 3 punti
Südtirol — 3 punti
Palermo — 3 punti
Empoli — 3 punti
Juve Stabia — 1 punto
Sampdoria — 1 punto
Avellino — 0 punti
Carrarese — 0 punti
Verona — 0 punti
Catanzaro — 0 punti
Benevento — 0 punti
Pisa — 0 punti