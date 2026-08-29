UFFICIALE – Palermo, preso Gabrielloni: arriva in prestito dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
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Alessandro Gabrielloni è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Il club rosanero ha comunicato di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive dell’attaccante, che si trasferisce in Sicilia a titolo temporaneo.

Dopo le visite mediche, arriva dunque anche l’annuncio ufficiale che completa l’operazione per il reparto offensivo.


«Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Como 1907 le prestazioni sportive di Alessandro Gabrielloni. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo», si legge nella nota pubblicata dalla società rosanero.

Il comunicato si conclude con il benvenuto al nuovo arrivato: «Ad Alessandro il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero».

Gabrielloni può dunque iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia del Palermo.

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