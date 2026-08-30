Cesena, colpo a Chiavari: Shpendi saluta con il 50° gol prima della Cremonese. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
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Il Cesena passa 2-1 sul campo della Virtus Entella e conquista tre punti preziosi grazie a un primo tempo di grande efficacia. Fiori e Cristian Shpendi firmano il doppio vantaggio dei romagnoli, prima della rete di Tiritiello che riapre la sfida. Come racconta Marco Materassi sul Corriere dello Sport, la squadra di Alino Diamanti gestisce poi il risultato nella ripresa e porta a casa un successo meritato.

Serata speciale soprattutto per Shpendi: l’attaccante, destinato al trasferimento alla Cremonese, realizza il 50° gol con la maglia bianconera.


Fiori sblocca la partita

Il Cesena parte con le idee chiare e prova subito a sfruttare le caratteristiche del proprio tridente offensivo. L’Entella fatica a contenere gli attaccanti romagnoli e alla prima vera accelerazione viene punita.

Al 25′ è Fiori a trovare il vantaggio: il giocatore bianconero colpisce di testa e supera Del Frate per lo 0-1.

La rete aumenta le difficoltà dell’Entella, che non riesce a costruire una reazione immediata.

Shpendi fa 50 e saluta il Cesena

Al 36′ arriva così il raddoppio. Druiventak serve Cristian Shpendi, che non sbaglia e realizza lo 0-2.

Un gol dal significato particolare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per Shpendi è il sigillo numero 50 con la maglia del Cesena, proprio alla vigilia del trasferimento alla Cremonese.

Un modo speciale per salutare una maglia alla quale l’attaccante è profondamente legato.

Tiritiello riapre tutto

Il doppio vantaggio porta il Cesena ad abbassare leggermente l’intensità e l’Entella ne approfitta.

Al 42′ Tiritiello trova una conclusione dalla distanza che sorprende la formazione romagnola e permette ai liguri di rientrare negli spogliatoi sull’1-2.

Diamanti gestisce il vantaggio

Nella ripresa il Cesena cambia atteggiamento. La squadra di Alino Diamanti gioca con maggiore prudenza, senza però limitarsi a difendere a oltranza.

L’Entella cresce e prova a sfruttare anche le energie arrivate dalla panchina per trovare il pareggio, ma il risultato non cambia.

Al triplice fischio resta dunque l’1-2 maturato nel primo tempo. Il Cesena festeggia il colpo esterno, mentre la Virtus Entella incassa la seconda sconfitta consecutiva.

Nelle pagelle di Marco Materassi sul Corriere dello Sport, Shpendi e Fiori ricevono 7, così come il tecnico Diamanti. Tra i padroni di casa spicca invece Tiritiello, anche lui premiato con il 7.

 

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