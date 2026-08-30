Sampdoria, Corradi pensa già al Palermo: «Emergenza totale, possibile recuperare Abildgaard e Lauritsen»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
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La Sampdoria deve fare i conti con la sconfitta contro la Juve Stabia e con un’emergenza infortuni che continua ad aggravarsi. Nel post partita Bernardo Corradi ha analizzato la prestazione dei blucerchiati, proiettandosi anche verso il prossimo impegno di campionato contro il Palermo.

Il tecnico parte dagli episodi che hanno indirizzato la partita: «Dispiace aver concesso due gol così, uno su corner e l’altro su rimessa laterale. Gli errori poi li paghi a caro prezzo».


Corradi: “La chiave è stata non concretizzare”

Secondo Corradi, la Sampdoria è comunque riuscita a giocare la propria partita nonostante un avvio complicato e due sostituzioni forzate.

«Credo sia stata una partita giocata a viso aperto. Abbiamo fatto un po’ di fatica all’inizio ma ci siamo sistemati, abbiamo dovuto cambiare due giocatori forzatamente e ci siamo bruciati due slot che ci hanno limitato i cambi nella ripresa».

Il tecnico individua soprattutto nella scarsa concretezza uno dei motivi del risultato: «Abbiamo fatto gol a fine primo tempo, eravamo in controllo, abbiamo avuto qualche occasione ma non la abbiamo concretizzata: la chiave è stata quella».

Emergenza infortuni prima del Palermo

A preoccupare Corradi è soprattutto la situazione dell’infermeria. La Sampdoria dovrà adesso valutare le condizioni dei giocatori fermatisi contro la Juve Stabia in vista della prossima sfida.

«Siamo in una situazione di emergenza totale, ma resta comunque una prova di spessore. Sono contento di Makoumbou e Verschaeren, Insigne sta riprendendo la condizione».

Il numero degli indisponibili, però, continua ad aumentare: «Il numero degli infortunati purtroppo continua a salire, va capita l’entità dei nuovi e dobbiamo pensare alla prossima».

La prossima sarà proprio contro il Palermo e Corradi spera di recuperare almeno due elementi: «Magari con la possibilità di fare rientrare Abildgaard e Lauritsen a Palermo».

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