Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo, le probabili formazioni: Perin e Strefezza dal 1’, Gabrielloni subito in panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20)

Il Palermo è pronto per la prima trasferta di campionato. Oggi alle 19, allo stadio Comunale, i rosanero di Filippo Inzaghi affronteranno l’Arezzo di Cristian Bucchi. Il Corriere dello Sport delinea le probabili scelte dei due allenatori, con diverse novità nell’undici del Palermo.

La principale riguarda Mattia Perin, pronto all’esordio tra i pali. In difesa Inzaghi dovrebbe affidarsi a Pierozzi, preferito a Cassandro sulla destra, con Bani e Ceccaroni centrali e Augello sulla corsia sinistra.


Strefezza dal primo minuto

A centrocampo dovrebbero essere confermati Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti la grande novità sarà Gabriel Strefezza, indicato dal Corriere dello Sport dal primo minuto sulla destra.

Hernani agirà centralmente al posto dello squalificato Antonio Palumbo, mentre Johnsen partirà dalla sinistra. Nessun dubbio sul riferimento offensivo: sarà ancora Joel Pohjanpalo.

Subito convocato il nuovo acquisto Alessandro Gabrielloni, che partirà dalla panchina con la maglia numero 99. Tra i convocati figura anche Le Douaron, nonostante sia vicino alla cessione. L’unico indisponibile è Joronen.

Arezzo, Cerri recuperato ma parte Cianci

Sul fronte opposto, Bucchi dovrebbe confermare il 4-3-3. Davanti a Nunziante spazio a Renzi, Gilli, Illanes e Righetti. A centrocampo Sala e Ionita agiranno ai lati di Iaccarino.

In attacco Cianci resta favorito per partire dal primo minuto, affiancato da Arena e Tavernelli. Per quest’ultimo è rientrato l’allarme sulle condizioni fisiche. Recuperato anche Cerri, che dovrebbe iniziare dalla panchina. Convocato inoltre Mancini.

Le probabili formazioni di Arezzo-Palermo

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Iaccarino, Ionita; Arena, Cianci, Tavernelli.
Allenatore: Bucchi.
A disposizione: Seculin, Serban, Mena Martinez, Coppolaro, Mancini, Cagnano, Leone, Mawuli, Chierico, Viviani, Pattarello, Cerri, Varela.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: F. Inzaghi.
A disposizione: Nespola, Fortin, Peda, Bozzolan, Cassandro, Barba, Magnani, Gomes, Estevez, Vavassori, Gyasi, Gabrielloni.
Indisponibile: Joronen.
Squalificato: Palumbo.

Stadio: Comunale di Arezzo, ore 19
TV: Dazn, Prime, One Football TV
Arbitro: Marinelli di Tivoli
Assistenti: Galimberti e Zanellati
Quarto uomo: Di Loreto
VAR: Massimi
AVAR: Galipò

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