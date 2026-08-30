Corriere dello Sport: “Palermo, fuori tutto. Inzaghi oltre il limite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (99)

Il Palermo deve cambiare passo lontano dal Barbera. È questo uno dei primi esami della nuova stagione per la squadra di Filippo Inzaghi, attesa oggi sul campo dell’Arezzo. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, proprio il rendimento esterno ha rappresentato uno dei principali limiti dei rosanero nella passata stagione.

Dei 72 punti complessivi, infatti, soltanto 26 sono arrivati in trasferta. Un divario che Inzaghi conosce bene e sul quale ha richiamato l’attenzione della squadra alla vigilia del primo viaggio stagionale. Ad aumentare le insidie c’è l’entusiasmo dell’Arezzo, neopromossa pronta a sfruttare la spinta del proprio pubblico.


L’ultima vittoria fuori casa risale a marzo

Il Corriere dello Sport ricorda che l’ultimo successo esterno del Palermo risale al 21 marzo a Padova, quando la squadra riuscì a imporsi grazie alla rete di Bani in pieno recupero nonostante l’inferiorità numerica.

Da allora sono arrivati due pareggi e due sconfitte, compreso il pesante ko del Ceravolo nei playoff. Anche per questo il mercato estivo è stato costruito cercando di aumentare ulteriormente esperienza e personalità all’interno dell’organico.

Secondo Paolo Vannini, il Palermo dispone adesso di più giocatori capaci di comprendere i momenti decisivi delle partite e indirizzarli. Resta però necessario del tempo per completare l’assimilazione dei nuovi meccanismi, soprattutto nella fase di non possesso.

Perin e Strefezza dal primo minuto

Ad Arezzo ci saranno due novità importanti: Mattia Perin e Gabriel Strefezza esordiranno dal primo minuto. Due giocatori considerati di primo livello per la categoria, chiamati ad aumentare ulteriormente la qualità dell’undici di Inzaghi.

La crescita collettiva, però, resta fondamentale. Il principio da mettere in pratica è quello ricordato anche alla vigilia: «Coi soli nomi non si vince».

Gli arrivi e le partenze sono proseguiti anche nell’ultima settimana e, come evidenzia il Corriere dello Sport, questo potrebbe aver provocato qualche inevitabile intoppo nel lavoro di preparazione, reso inoltre più complicato dal caldo afoso.

Gabrielloni subito in panchina con il 99

L’organico appare ormai praticamente definito. Ieri è diventato ufficiale l’arrivo di Alessandro Gabrielloni, 32 anni, dal Como. L’attaccante sarà già oggi in panchina ad Arezzo con la maglia numero 99.

Gabrielloni è stato individuato come alternativa a Joel Pohjanpalo grazie alle sue caratteristiche più nette da prima punta. Una scelta che permette al Palermo di avere un vero vice del centravanti finlandese.

Contestualmente saluta Jérémy Le Douaron, sacrificato anche per esigenze legate alla lista. A questo punto, scrive Paolo Vannini, dovrebbe restare Gyasi nel ruolo di quarto esterno, anche se rimane aperta l’ipotesi dello spagnolo Iker Almena, attualmente all’Al Qadsiah.

Palermo ad Arezzo dopo 27 anni

La partita porta con sé anche diversi precedenti significativi. Il Palermo torna a giocare ad Arezzo dopo 27 anni: l’ultima sfida in Toscana risale alla Serie C e terminò 2-0 per gli amaranto allenati da Serse Cosmi.

Per trovare l’ultimo Arezzo-Palermo disputato in Serie B bisogna invece tornare al 1986. Ancora più lontano l’ultimo successo rosanero sul campo degli amaranto: secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, manca addirittura dal 1967.

Un altro tabù che Inzaghi vuole spezzare. Ma soprattutto una prima occasione per dimostrare che il nuovo Palermo può finalmente avere un rendimento diverso anche lontano dal Barbera.

Altre notizie

Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, ad Arezzo il primo crash test. Inzaghi vuole cancellare i limiti della passata stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20)

Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo, le probabili formazioni: Perin e Strefezza dal 1’, Gabrielloni subito in panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 063851

Sampdoria, Corradi pensa già al Palermo: «Emergenza totale, possibile recuperare Abildgaard e Lauritsen»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
WhatsApp-Image-2026-08-29-at-21.34.49-1

Sampdoria, Gartenmann avvisa il Palermo: «Abbiamo fame, vogliamo la prima vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-29 222107

Palermo-Juve Stabia 1-0: il backstage del match (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Sandri-Lovric

Accomando: “Palermo, sogno Lovric per il centrocampo: prima serve una cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (128) inzaghi

Arezzo-Palermo, i convocati di Inzaghi: c’è Gabrielloni, assenti Palumbo e Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
2bd89f81-edfc-4b85-a9fb-962f977a6da6

Athletic Palermo, debutto in Coppa Italia contro il Trapani. Ferazzoli: «Ci teniamo a fare bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 091850

UFFICIALE – Palermo, preso Gabrielloni: arriva in prestito dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (57)

Repubblica: “Inzaghi, ora serve il Palermo da trasferta: «Per i tre punti ad Arezzo servirà la nostra miglior versione»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 082402

Palermo Primavera, parte la nuova era De Angelis: oggi sfida al Vicenza in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (20)

Giornale di Sicilia: “Palermo, ad Arezzo per cambiare marcia in trasferta. Vavassori-Strefezza, ultimo dubbio di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026

Ultimissime

DSC_0483-768x480.jpg

Juve Stabia, che colpo a Marassi: Di Nardo ribalta la Sampdoria nel finale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
472fefc717

Cesena, colpo a Chiavari: Shpendi saluta con il 50° gol prima della Cremonese. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
190c52279c

Ascoli-Carrarese 1-1: Gori risponde ad Abiuso, Brunori debutta nel finale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 070608

Padova-Verona 1-1: Sarr risponde all’autogol di Edmundsson, derby senza vincitori. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
c1a8210691

Avellino, tris da applausi: Favilli trascina Nesta, Vicenza travolto 3-0. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026