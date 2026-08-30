La Nazione: “Arezzo, arriva la corazzata Palermo: ottomila al Comunale per sognare un altro colpo”

Dopo il successo ottenuto ad Avellino, l’Arezzo vuole provare a regalarsi un’altra serata speciale. Questa volta, però, di fronte ci sarà quello che La Nazione di Arezzo presenta come l’ostacolo probabilmente più difficile: il Palermo di Filippo Inzaghi, indicato come la principale favorita per la promozione in Serie A.

Per il debutto casalingo degli amaranto si annuncia una cornice importante. Saranno circa ottomila gli spettatori al Comunale, con la Curva Sud Minghelli ampliata fino a 4.500 posti. Dalla Sicilia arriveranno invece 500 sostenitori rosanero, numero condizionato dalle limitazioni imposte per il settore ospiti.





Arezzo-Palermo torna dopo 27 anni

La sfida torna ad Arezzo dopo 27 anni. Come ricorda La Nazione, i precedenti complessivi sono diciotto, nove dei quali disputati in terra toscana: il bilancio ad Arezzo parla di quattro successi amaranto e una sola vittoria del Palermo.

La formazione di Inzaghi viene descritta come una squadra che sulla carta non presenta punti deboli. A testimoniare la qualità dell’organico c’è anche l’ultimo innesto tra i pali, Mattia Perin, arrivato dalla Juventus.

Il principale osservato speciale sarà Joel Pohjanpalo, indicato come uno dei migliori centravanti della Serie B. Ma l’Arezzo dovrà prestare attenzione anche a Johnsen, Hernani e Strefezza.

Bucchi recupera Cerri, resta il dubbio Tavernelli

Cristian Bucchi vuole rispondere attraverso le caratteristiche già mostrate ad Avellino: intensità, ritmo, concentrazione e spirito di squadra.

Sul fronte formazione, il tecnico recupera Alberto Cerri, che dovrebbe comunque iniziare dalla panchina. Resta invece il dubbio legato a Tavernelli, con una decisione sulla sua presenza dal primo minuto attesa soltanto in extremis.

Davanti a Nunziante dovrebbero giocare Gilli e Illanes, con Renzi e Righetti sulle corsie. In mezzo al campo spazio a Iaccarino in cabina di regia, affiancato da Ionita e Sala.

In attacco, secondo La Nazione di Arezzo, Cianci parte davanti a Cerri per il ruolo di riferimento centrale, mentre Arena agirà largo a destra. Qualora Tavernelli non fosse disponibile, è pronto Varela sul versante opposto.

Anche la sfida tra Bucchi e Inzaghi

Sul fronte Palermo, La Nazione indica come principale ballottaggio quello sulla fascia destra difensiva tra Pierozzi e Cassandro.

La partita proporrà inoltre il confronto tra Cristian Bucchi e Filippo Inzaghi, protagonisti da centravanti tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila e oggi avversari in panchina.

Due allenatori che si stimano reciprocamente e che arrivano al Comunale con lo stesso desiderio di allora: vincere. L’Arezzo proverà a sfruttare l’entusiasmo del proprio pubblico per tentare lo sgambetto alla grande favorita del campionato.