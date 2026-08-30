Giornale di Sicilia: “Palermo, Almena resta nel mirino. Buttaro conteso, per Blin si apre la pista estera”
Il Palermo continua a valutare la pista Almena per rinforzare la fascia. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il profilo dello spagnolo rimane particolarmente interessante anche per una questione legata alla composizione della lista.
Almena, infatti, è un under e il suo eventuale arrivo non costringerebbe il club rosanero a liberare preventivamente uno spazio tra gli over. Un aspetto non secondario nelle ultime battute della sessione di mercato.
Buttaro, Cavese e Pianese sulle sue tracce
Parallelamente prosegue il lavoro sulle partenze. Tra i giocatori destinati a lasciare Palermo c’è Buttaro, per il quale, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, si registra l’interesse di Cavese e Pianese.
La sua situazione rientra dunque tra quelle che la dirigenza rosanero proverà a definire nella fase conclusiva del mercato.
Blin, si raffredda il Cesena
Novità anche per Blin. Se nelle scorse ore il Cesena rappresentava una delle possibili destinazioni, lo scenario è cambiato.
Come riferisce Massimiliano Radicini, la pista Cesena si è raffreddata e per il centrocampista si profila adesso maggiormente la possibilità di un’esperienza all’estero.
Tra possibili nuovi ingressi e partenze ancora da completare, il mercato del Palermo rimane dunque aperto: Almena continua a essere valutato per la fascia, mentre la società lavora per trovare una sistemazione a Buttaro e Blin.