Giornale di Sicilia: “Palermo, Almena resta nel mirino. Buttaro conteso, per Blin si apre la pista estera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 080320

Il Palermo continua a valutare la pista Almena per rinforzare la fascia. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il profilo dello spagnolo rimane particolarmente interessante anche per una questione legata alla composizione della lista.

Almena, infatti, è un under e il suo eventuale arrivo non costringerebbe il club rosanero a liberare preventivamente uno spazio tra gli over. Un aspetto non secondario nelle ultime battute della sessione di mercato.


Buttaro, Cavese e Pianese sulle sue tracce

Parallelamente prosegue il lavoro sulle partenze. Tra i giocatori destinati a lasciare Palermo c’è Buttaro, per il quale, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, si registra l’interesse di Cavese e Pianese.

La sua situazione rientra dunque tra quelle che la dirigenza rosanero proverà a definire nella fase conclusiva del mercato.

Blin, si raffredda il Cesena

Novità anche per Blin. Se nelle scorse ore il Cesena rappresentava una delle possibili destinazioni, lo scenario è cambiato.

Come riferisce Massimiliano Radicini, la pista Cesena si è raffreddata e per il centrocampista si profila adesso maggiormente la possibilità di un’esperienza all’estero.

Tra possibili nuovi ingressi e partenze ancora da completare, il mercato del Palermo rimane dunque aperto: Almena continua a essere valutato per la fascia, mentre la società lavora per trovare una sistemazione a Buttaro e Blin.

Altre notizie

Screenshot 2026-08-30 075315

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi può sbloccare il colpo a centrocampo: Lovric, Thorsby e Mazzitelli nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
palermo pescara 5-0 (54) le douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gabrielloni è ufficiale ma il mercato non è chiuso: Le Douaron a un passo dal Troyes”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 073526

La Nazione: “Arezzo, arriva la corazzata Palermo: ottomila al Comunale per sognare un altro colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, ad Arezzo il primo crash test. Inzaghi vuole cancellare i limiti della passata stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20)

Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo, le probabili formazioni: Perin e Strefezza dal 1’, Gabrielloni subito in panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (99)

Corriere dello Sport: “Palermo, fuori tutto. Inzaghi oltre il limite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 063851

Sampdoria, Corradi pensa già al Palermo: «Emergenza totale, possibile recuperare Abildgaard e Lauritsen»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
WhatsApp-Image-2026-08-29-at-21.34.49-1

Sampdoria, Gartenmann avvisa il Palermo: «Abbiamo fame, vogliamo la prima vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-29 222811

Arezzo, UFFICIALE: ceduto Capello al Lecco

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 222107

Palermo-Juve Stabia 1-0: il backstage del match (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Sandri-Lovric

Accomando: “Palermo, sogno Lovric per il centrocampo: prima serve una cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (128) inzaghi

Arezzo-Palermo, i convocati di Inzaghi: c’è Gabrielloni, assenti Palumbo e Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-30 080320

Giornale di Sicilia: “Palermo, Almena resta nel mirino. Buttaro conteso, per Blin si apre la pista estera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 075315

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi può sbloccare il colpo a centrocampo: Lovric, Thorsby e Mazzitelli nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
palermo pescara 5-0 (54) le douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gabrielloni è ufficiale ma il mercato non è chiuso: Le Douaron a un passo dal Troyes”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 073526

La Nazione: “Arezzo, arriva la corazzata Palermo: ottomila al Comunale per sognare un altro colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
DSC_0483-768x480.jpg

Juve Stabia, che colpo a Marassi: Di Nardo ribalta la Sampdoria nel finale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026