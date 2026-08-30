Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi può sbloccare il colpo a centrocampo: Lovric, Thorsby e Mazzitelli nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 075315

Il futuro di Emmanuel Gyasi può diventare determinante per le ultime mosse di mercato del Palermo. L’esterno rimane tra i giocatori con una situazione ancora da definire e una sua eventuale partenza potrebbe consentire alla società rosanero di intervenire nuovamente in entrata. A fare il punto è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Il Palermo non pensa esclusivamente all’inserimento di un altro esterno offensivo. Lo spazio eventualmente liberato dalla cessione di Gyasi potrebbe infatti essere utilizzato per rinforzare un altro reparto, con il centrocampo che diventerebbe una possibilità concreta.


Lovric gradisce Palermo

Il nome che sta acquisendo maggiore consistenza, secondo il Giornale di Sicilia, è quello di Lovric, centrocampista dell’Udinese ormai vicino all’ultimo anno di contratto con il club friulano.

La situazione contrattuale potrebbe favorirne l’uscita e c’è un altro elemento da tenere in considerazione: il giocatore gradirebbe la destinazione Palermo.

Una pista che potrebbe quindi prendere corpo qualora la società rosanero riuscisse prima a creare lo spazio necessario attraverso la partenza di Gyasi.

Nella lista di Osti anche Thorsby

Lovric non rappresenta però l’unica soluzione valutata. Come riferisce Massimiliano Radicini, nella lista del direttore sportivo Osti figura anche Thorsby, centrocampista della Cremonese e profilo apprezzato da tempo dal dirigente rosanero.

Il Palermo mantiene quindi aperte diverse possibilità per intervenire in mezzo al campo nelle battute conclusive del mercato.

Mazzitelli, c’è concorrenza

Un altro nome preso in considerazione è quello di Mazzitelli. Il centrocampista del Como è un vecchio obiettivo del Palermo, che lo aveva monitorato anche nelle precedenti sessioni di mercato.

In questo caso, però, la concorrenza è consistente. Secondo il Giornale di Sicilia, Monza, Sampdoria e Verona hanno manifestato interesse e sono pronte a valutare l’operazione.

Tutto resta dunque collegato alla posizione di Gyasi. Una sua eventuale uscita potrebbe aprire al Palermo lo spazio per un altro innesto e, in quel caso, il centrocampo diventerebbe uno dei reparti sui quali intervenire.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (54) le douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gabrielloni è ufficiale ma il mercato non è chiuso: Le Douaron a un passo dal Troyes”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 073526

La Nazione: “Arezzo, arriva la corazzata Palermo: ottomila al Comunale per sognare un altro colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, ad Arezzo il primo crash test. Inzaghi vuole cancellare i limiti della passata stagione

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20)

Corriere dello Sport: “Arezzo-Palermo, le probabili formazioni: Perin e Strefezza dal 1’, Gabrielloni subito in panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (99)

Corriere dello Sport: “Palermo, fuori tutto. Inzaghi oltre il limite”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 063851

Sampdoria, Corradi pensa già al Palermo: «Emergenza totale, possibile recuperare Abildgaard e Lauritsen»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
WhatsApp-Image-2026-08-29-at-21.34.49-1

Sampdoria, Gartenmann avvisa il Palermo: «Abbiamo fame, vogliamo la prima vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-29 222811

Arezzo, UFFICIALE: ceduto Capello al Lecco

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Screenshot 2026-08-29 222107

Palermo-Juve Stabia 1-0: il backstage del match (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Sandri-Lovric

Accomando: “Palermo, sogno Lovric per il centrocampo: prima serve una cessione”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (128) inzaghi

Arezzo-Palermo, i convocati di Inzaghi: c’è Gabrielloni, assenti Palumbo e Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026
2bd89f81-edfc-4b85-a9fb-962f977a6da6

Athletic Palermo, debutto in Coppa Italia contro il Trapani. Ferazzoli: «Ci teniamo a fare bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-30 075315

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi può sbloccare il colpo a centrocampo: Lovric, Thorsby e Mazzitelli nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
palermo pescara 5-0 (54) le douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gabrielloni è ufficiale ma il mercato non è chiuso: Le Douaron a un passo dal Troyes”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Screenshot 2026-08-30 073526

La Nazione: “Arezzo, arriva la corazzata Palermo: ottomila al Comunale per sognare un altro colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
DSC_0483-768x480.jpg

Juve Stabia, che colpo a Marassi: Di Nardo ribalta la Sampdoria nel finale. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
472fefc717

Cesena, colpo a Chiavari: Shpendi saluta con il 50° gol prima della Cremonese. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026