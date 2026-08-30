Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi può sbloccare il colpo a centrocampo: Lovric, Thorsby e Mazzitelli nel mirino”

Il futuro di Emmanuel Gyasi può diventare determinante per le ultime mosse di mercato del Palermo. L’esterno rimane tra i giocatori con una situazione ancora da definire e una sua eventuale partenza potrebbe consentire alla società rosanero di intervenire nuovamente in entrata. A fare il punto è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Il Palermo non pensa esclusivamente all’inserimento di un altro esterno offensivo. Lo spazio eventualmente liberato dalla cessione di Gyasi potrebbe infatti essere utilizzato per rinforzare un altro reparto, con il centrocampo che diventerebbe una possibilità concreta.





Lovric gradisce Palermo

Il nome che sta acquisendo maggiore consistenza, secondo il Giornale di Sicilia, è quello di Lovric, centrocampista dell’Udinese ormai vicino all’ultimo anno di contratto con il club friulano.

La situazione contrattuale potrebbe favorirne l’uscita e c’è un altro elemento da tenere in considerazione: il giocatore gradirebbe la destinazione Palermo.

Una pista che potrebbe quindi prendere corpo qualora la società rosanero riuscisse prima a creare lo spazio necessario attraverso la partenza di Gyasi.

Nella lista di Osti anche Thorsby

Lovric non rappresenta però l’unica soluzione valutata. Come riferisce Massimiliano Radicini, nella lista del direttore sportivo Osti figura anche Thorsby, centrocampista della Cremonese e profilo apprezzato da tempo dal dirigente rosanero.

Il Palermo mantiene quindi aperte diverse possibilità per intervenire in mezzo al campo nelle battute conclusive del mercato.

Mazzitelli, c’è concorrenza

Un altro nome preso in considerazione è quello di Mazzitelli. Il centrocampista del Como è un vecchio obiettivo del Palermo, che lo aveva monitorato anche nelle precedenti sessioni di mercato.

In questo caso, però, la concorrenza è consistente. Secondo il Giornale di Sicilia, Monza, Sampdoria e Verona hanno manifestato interesse e sono pronte a valutare l’operazione.

Tutto resta dunque collegato alla posizione di Gyasi. Una sua eventuale uscita potrebbe aprire al Palermo lo spazio per un altro innesto e, in quel caso, il centrocampo diventerebbe uno dei reparti sui quali intervenire.