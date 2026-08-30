Gazzetta dello Sport: “Palermo, assalto all’Arezzo con Strefezza-Johnsen alle spalle di Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
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Tutto pronto per Arezzo-Palermo, sfida in programma oggi alle ore 19 allo stadio Città di Arezzo. La Gazzetta dello Sport delinea le probabili scelte di Cristian Bucchi e Filippo Inzaghi, con i rosanero pronti a presentare dal primo minuto sia Mattia Perin che Gabriel Strefezza.

Il Palermo dovrebbe disporsi con il consueto 4-2-3-1. Perin farà il suo esordio tra i pali, mentre la linea difensiva sarà composta da Pierozzi, Bani, Ceccaroni e Augello.


Strefezza dal 1′, Pohjanpalo riferimento offensivo

In mezzo al campo la Gazzetta dello Sport indica la coppia formata da Segre e Ranocchia. Sulla trequarti toccherà invece a Strefezza sulla destra, Hernani al centro e Johnsen sulla sinistra.

Davanti nessun dubbio su Joel Pohjanpalo, riferimento centrale dell’attacco di Inzaghi.

In panchina ci sarà subito il nuovo acquisto Alessandro Gabrielloni, che indosserà il numero 99. Tra gli indisponibili figurano Joronen e Le Douaron, mentre Antonio Palumbo deve scontare la squalifica.

Arezzo con Cianci al centro dell’attacco

Bucchi dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Davanti a Nunziante spazio a Renzi, Gilli, Illanes e Righetti. In mediana Iaccarino sarà affiancato da Sala e Ionita.

Il tridente sarà invece composto da Tavernelli, Cianci e Arena. Cerri partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Iaccarino, Ionita; Tavernelli, Cianci, Arena.
Allenatore: Bucchi.
Panchina: Seculin, Serban, Mancini, Mena Martinez, Coppolaro, Cagnano, Chierico, Leone, Mawuli, Viviani, Pattarello, Cerri, Varela.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
Indisponibili: nessuno.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
Panchina: Fortin, Nespola, Magnani, Cassandro, Barba, Peda, Bozzolan, Gomes, Estevez, Gyasi, Vavassori, Gabrielloni.
Squalificati: Palumbo.
Diffidati: nessuno.
Indisponibili: Joronen, Le Douaron.

Stadio: Città di Arezzo
Ore: 19
Arbitro: Marinelli di Tivoli
Assistenti: Galimberti-Zanellati
Quarto uomo: Di Loreto
VAR: Massimi
AVAR: Galipò
TV: Dazn, LaB
Prezzi: sold out

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