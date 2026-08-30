Repubblica: “Palermo, ad Arezzo è già tempo di conferme: Inzaghi cerca la svolta in trasferta”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
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Siamo soltanto alla seconda giornata, ma per il Palermo è già arrivato il momento delle prime conferme. Dopo la vittoria casalinga contro la Juve Stabia, la formazione allenata da Filippo Inzaghi affronta questa sera alle 19 l’Arezzo, nella prima trasferta del nuovo campionato. Come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo, sarà un banco di prova significativo soprattutto per verificare se i rosanero riusciranno a cambiare rendimento lontano dal Barbera.

Inzaghi ha indicato chiaramente la strada. Se il traguardo è arrivare a quota 80 punti, non sarà sufficiente costruire il proprio cammino soltanto in casa: il Palermo dovrà cominciare a viaggiare a ritmi elevati anche in trasferta.


Inzaghi: “Dovremo alzare il livello”

L’Arezzo, nonostante sia una neopromossa, ha già dimostrato di non soffrire il salto di categoria. Dopo aver dominato il precedente campionato di Serie C, i toscani hanno cominciato la nuova stagione vincendo ad Avellino e mostrando una proposta di gioco convincente.

«Sarà una gara complicata – ha spiegato Inzaghi prima della partenza –. Loro giocano un buon calcio e noi dovremo alzare il livello della nostra presenza in partita».

Come evidenzia Massimo Norrito, il tecnico si aspetta anche una maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti. Contro la Juve Stabia, infatti, il Palermo ha accusato un calo nella parte conclusiva della gara, nonostante una vittoria complessivamente meritata.

Perin subito titolare

È stata una settimana movimentata sul mercato, caratterizzata dall’arrivo di Mattia Perin, dall’ufficialità di Alessandro Gabrielloni e dall’uscita di scena di Le Douaron, non convocato per la trasferta.

Perin prenderà immediatamente il posto tra i pali. Fortin, protagonista di buone prestazioni, resterà una valida alternativa.

Sulla fascia destra difensiva rimane invece il ballottaggio tra Pierozzi e Cassandro. Il primo torna disponibile dopo aver scontato la squalifica, mentre Cassandro era stato utilizzato nella gara contro la Juve Stabia.

Vavassori favorito su Strefezza

Secondo Repubblica Palermo, Inzaghi sembra intenzionato a puntare sulla continuità anche nel reparto offensivo. Vavassori viene indicato ancora favorito su Strefezza, con quest’ultimo pronto a entrare durante la partita e candidato a una maglia da titolare nella successiva sfida di Coppa Italia contro il Mantova.

A centrocampo Ranocchia parte davanti a Estevez per affiancare Segre. Più avanti toccherà ancora a Hernani agire alle spalle di Pohjanpalo.

Settore ospiti esaurito

La continuità rispetto alla passata stagione riguarderà sicuramente il sostegno dei tifosi. I biglietti del settore ospiti del Città di Arezzo sono stati polverizzati rapidamente e saranno numerosi i sostenitori rosanero provenienti soprattutto dal Nord Italia.

Un’altra dimostrazione di vicinanza alla squadra che, scrive Massimo Norrito su Repubblica Palermo, rappresenterà una motivazione ulteriore per il Palermo nella prima trasferta della stagione.

Arezzo diventa così un primo esame significativo: dopo aver cominciato vincendo al Barbera, Inzaghi cerca immediatamente quella svolta lontano da casa considerata indispensabile per inseguire gli obiettivi stagionali.

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