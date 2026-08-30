Giornale di Sicilia: “Palermo, trasferta e bis immediato: ad Arezzo due missioni per i rosa”

Il Palermo cerca ad Arezzo conferme e risposte. Dopo il successo nella prima giornata, la squadra di Filippo Inzaghi affronta la prima trasferta della stagione con un doppio obiettivo: migliorare un rendimento esterno che nella passata annata ha rappresentato un limite e conquistare due vittorie nelle prime due giornate di Serie B. A fare il punto è Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia.

Inzaghi è stato chiaro alla vigilia: per disputare un campionato migliore rispetto al precedente, il Palermo dovrà cambiare passo lontano dal Barbera. Nella scorsa stagione i rosanero hanno raccolto 26 punti in trasferta sui 46 disponibili, un dato sul quale il tecnico vuole intervenire immediatamente.





Il Palermo non vince fuori casa da oltre cinque mesi

Come ricorda Alessandro Arena, l’ultimo successo esterno risale al 21 marzo, quando il Palermo si impose 1-0 a Padova. Successivamente sono arrivati i pareggi contro Frosinone e Reggiana e le sconfitte con Venezia e Catanzaro.

Proprio il 3-0 incassato al Ceravolo è stato il risultato più pesante, perché ha complicato notevolmente il cammino verso la finale playoff.

Adesso si riparte dal Città di Arezzo, contro una neopromossa che ha cominciato il proprio campionato vincendo sul campo dell’Avellino. Per il Palermo sarà quindi necessario dimostrare di poter essere competitivo anche senza la spinta del pubblico del Barbera.

Il precedente con le neopromosse

Il Giornale di Sicilia pone l’attenzione anche sul rendimento esterno ottenuto nella passata stagione contro le neopromosse. Oltre alla vittoria di Padova, il Palermo raccolse due pareggi, 1-1 con l’Entella e 2-2 con l’Avellino, e una sconfitta per 2-1 a Pescara.

Numeri che aumentano il valore della sfida di Arezzo e la necessità di affrontare la gara con la giusta intensità.

Due vittorie nelle prime due: è successo solo due volte

Un eventuale successo in Toscana avrebbe anche un significativo valore statistico. Secondo i dati riportati da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, nella propria storia il Palermo è riuscito soltanto due volte a cominciare un campionato di Serie B vincendo le prime due partite.

La prima risale al 1955/56, con le vittorie contro Taranto (1-0) e Legnano (3-2). La seconda al 1964/65, quando i rosanero superarono Trani (3-0) e Potenza (2-1).

Nel primo caso il Palermo conquistò poi la promozione, mentre nel secondo concluse il campionato all’undicesimo posto.

Un’occasione che manca da oltre sessant’anni

Da allora il Palermo non ha più iniziato una stagione di Serie B conquistando sei punti nei primi 180 minuti. Nell’era City ci è andato vicino nel 2022 e nel 2025: in entrambe le occasioni alla vittoria nella giornata inaugurale seguì un pareggio.

Arezzo rappresenta quindi una doppia occasione: interrompere il digiuno esterno che dura da oltre cinque mesi e centrare un bis iniziale che manca da più di sessant’anni.

Per riuscirci, conclude Alessandro Arena, servirà un Palermo capace di affrontare la trasferta con il «coltello tra i denti».