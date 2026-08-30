Gazzetta dello Sport: “Serie B, Arezzo-Palermo davanti a 8 mila tifosi: Perin debutta, Gabrielloni subito in panchina”

La Serie B prosegue con una giornata ricca di temi, dal momento delicato della Cremonese alla sfida del Comunale tra Arezzo e Palermo. La Gazzetta dello Sport parte proprio dalla situazione dei grigiorossi, reduci dalla pesante sconfitta interna contro il Modena.

La posizione di Marco Giampaolo è stata analizzata dalla società dopo il ko e le dure dichiarazioni del tecnico nel post partita. Il club ha però deciso di confermargli la propria fiducia, considerando prematuro un cambio di guida tecnica anche alla luce dei prossimi impegni contro Parma in Coppa Italia e Padova in campionato.





Sul mercato, in attesa degli sviluppi relativi a Shpendi, la Cremonese accoglierà Licina, in arrivo in prestito dalla Juventus.

Arezzo-Palermo, tutto esaurito al Comunale

Grande attesa soprattutto per Arezzo-Palermo, con 8 mila spettatori pronti a riempire il Comunale.

Tra i rosanero sarà il giorno dell’esordio di Mattia Perin, subito titolare tra i pali. Alessandro Gabrielloni, ultimo arrivato in casa Palermo, sarà invece inizialmente in panchina.

«È una partita piena di insidie e noi fuori casa dobbiamo migliorare rispetto alla passata stagione», ha avvertito Filippo Inzaghi alla vigilia.

Il tecnico rosanero ritroverà anche due suoi ex giocatori: Ionita, allenato a Benevento, e Arena, avuto a Pisa. Per entrambi Inzaghi ha espresso parole di grande stima.

Bucchi conferma l’Arezzo

Dall’altra parte Cristian Bucchi sembra intenzionato a dare continuità alla formazione che ha conquistato la vittoria sul campo dell’Avellino.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sarà l’argentino Illanes a guidare il reparto difensivo, mentre a Iaccarino verranno affidate le chiavi del centrocampo.

Cerri ha superato i problemi muscolari e partirà dalla panchina, così come il difensore Mancini, arrivato in settimana dal Campobasso.

Le altre: Pisa-Catanzaro e Mantova-Empoli

Il Pisa attende il Catanzaro, ma Bianco non potrà ancora contare su Pittarello. L’attaccante sarà tesserato dopo il weekend e non affronterà quindi il suo recentissimo passato. «Non si è mai allenato con la squadra», ha precisato il tecnico.

Mantova-Empoli metterà invece di fronte due formazioni che hanno vinto nella giornata inaugurale, mentre il Benevento ospiterà il Südtirol alla ricerca dei primi punti stagionali. Tra i convocati figura subito Okoro.