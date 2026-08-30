Giornale di Sicilia: “Palermo, ad Arezzo arriva il primo test verità: Perin e Strefezza dal 1’”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (79)

Vincere e convincere anche lontano dal Barbera. È questa la prima vera prova del nove per il Palermo di Filippo Inzaghi, atteso questa sera sul campo dell’Arezzo. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero sono chiamati a dimostrare fin dalla prima trasferta di aver corretto uno dei limiti emersi nella passata stagione.

In casa il Palermo ha già dimostrato di saper ottenere risultati, dominando oppure soffrendo e sfruttando la spinta del proprio pubblico. Il discorso cambia lontano dalle mura amiche ed è proprio su questo aspetto che Inzaghi ha insistito nelle prime conferenze stampa della stagione.


Arezzo primo vero banco di prova

L’avversario non renderà semplice il compito. L’Arezzo di Cristian Bucchi ha mostrato idee, corsa e determinazione, portandosi dietro anche l’entusiasmo della promozione conquistata nella scorsa stagione.

Secondo il Giornale di Sicilia, toccherà al Palermo interrompere questa onda con una prestazione di carattere e senza fronzoli. Inzaghi è orientato a confermare gran parte della squadra vista nelle precedenti uscite, introducendo però alcune novità.

Perin debutta, Pierozzi vince il ballottaggio

La prima è tra i pali. Dopo le due gare giocate da Fortin contro Lecce e Juve Stabia, toccherà a Mattia Perin, arrivato dalla Juventus e pronto all’esordio con la maglia rosanero.

Novità anche sulla fascia destra. Pierozzi, dopo aver scontato la squalifica contro la Juve Stabia, ha vinto il ballottaggio con Cassandro e dovrebbe partire titolare.

La linea a quattro sarà completata da Bani e Ceccaroni al centro e Augello sulla sinistra.

Segre-Ranocchia confermati, Strefezza titolare

In mezzo al campo Segre e Ranocchia hanno convinto e, secondo Salvatore Orifici, meritano la conferma. In panchina resta pronto Estevez, che ha già dato il proprio contributo negli spezzoni disputati contro Lecce e Juve Stabia.

La terza novità sarà rappresentata da Gabriel Strefezza, pronto a partire per la prima volta dal 1′ sulla corsia destra. A lasciargli spazio sarà Vavassori, che diventerà un’arma da utilizzare a partita in corso.

A sinistra agirà ancora Johnsen, mentre Hernani sarà il trequartista centrale anche per la squalifica di Antonio Palumbo.

Pohjanpalo guida l’attacco

Nessun dubbio in avanti, dove sarà ancora Joel Pohjanpalo a guidare il Palermo. Il finlandese avrà adesso un nuovo concorrente nel reparto offensivo, con Alessandro Gabrielloni appena arrivato in rosanero.

Ad Arezzo non mancherà neppure il sostegno dei tifosi del Palermo: i biglietti riservati al settore ospiti sono stati acquistati in poche ore.

La ricetta, conclude il Giornale di Sicilia, è pronta. Adesso il Palermo deve dimostrare sul campo di poter essere efficace anche lontano dal Barbera e superare quello che rappresenta il primo vero test della stagione in trasferta.

Le probabili formazioni

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Iaccarino, Ionita; Arena, Cianci, Varela.
Allenatore: Bucchi.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli
Stadio: Città di Arezzo
Ore: 19

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