Tuttosport: “Palermo, vediamo se hai imparato: ad Arezzo Inzaghi cerca la svolta in trasferta”

Il Palermo deve dimostrare di aver imparato la lezione. La prima trasferta della nuova stagione, sul campo dell’Arezzo, rappresenta già un esame significativo per la formazione di Filippo Inzaghi. Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero hanno due obiettivi: cambiare immediatamente rendimento lontano dal Barbera e centrare una doppietta nelle prime due giornate di Serie B che manca dalla stagione 1964/65.

C’è anche un altro tabù da spezzare. Il Palermo non vince ad Arezzo dal 1967, unico successo rosanero ottenuto sul campo dei toscani. Questa volta, però, la differenza di valori sulla carta è evidente e la squadra di Inzaghi vuole dare continuità alla vittoria conquistata contro la Juve Stabia.





Il rendimento esterno da correggere

Il vero punto sul quale intervenire è quello che nella passata stagione ha frenato la corsa del Palermo. Al Barbera i rosanero hanno raccolto 46 punti, mentre lontano da casa ne sono arrivati soltanto 26.

Tra i passaggi più dolorosi, Tuttosport ricorda il 3-0 subito a Catanzaro nell’andata della semifinale playoff, risultato che ha pesato sull’eliminazione.

«In trasferta dobbiamo migliorare, avere più continuità e fiducia e trovare qualche punto in più – sottolinea Inzaghi – soprattutto se vogliamo arrivare alla fatidica quota di 80 punti».

Se il traguardo è quello indicato dal tecnico, il Palermo deve dunque cominciare ad accelerare immediatamente anche lontano dalla Sicilia.

Perin e Strefezza tra le novità

Ad Arezzo Inzaghi potrà contare su un organico ulteriormente rinforzato. Mattia Perin sarà la novità tra i pali, mentre il nuovo arrivato Alessandro Gabrielloni, prelevato in prestito dal Como, partirà dalla panchina.

Secondo quanto riportato da Luigi Butera, sul mercato il Palermo sta inoltre trattando con l’Udinese per Lovric.

Inzaghi apporterà qualche modifica rispetto alla formazione utilizzata contro la Juve Stabia, anche considerando il successivo impegno di Coppa Italia contro il Mantova.

«Fra Arezzo e la prossima giocheranno quasi tutti – spiega il tecnico – per me sarà importante vedere le loro risposte».

Strefezza verso una maglia dal 1′

Le novità dovrebbero essere Pierozzi sulla fascia destra della difesa e Strefezza sulla trequarti, sempre sullo stesso versante.

Per Strefezza sarebbe la prima presenza da titolare. Inzaghi ha spiegato come intende gestirlo nelle due gare ravvicinate: «In una sarà titolare e in un’altra giocherà mezzora. È arrivato da due settimane e non possiamo pensare che abbia ancora 90 minuti nelle gambe, ma è un giocatore forte e per trovare la miglior condizione deve giocare».

Parole importanti anche per Perin: «È l’ennesima dimostrazione della forza della società. Se un capitano della Juve viene a Palermo, vuol dire che questa squadra è qualcosa di speciale».

Inzaghi: “Servirà la nostra versione migliore”

Poi c’è l’Arezzo, avversario che Inzaghi non vuole assolutamente sottovalutare.

«Partita che nasconde tantissime insidie – avverte il tecnico nelle dichiarazioni riportate da Tuttosport –. Hanno vinto ad Avellino, è una squadra ben allenata, con giocatori che ho avuto e a cui voglio bene».

Il riferimento è a Ionita e Arena, già allenati da Inzaghi. A rendere ancora più complicata la serata sarà l’atmosfera del Comunale: «Sarà la prima in Serie B dopo tanti anni e il loro stadio sarà esaurito: per vincere servirà la nostra versione migliore».

Il Palermo è dunque chiamato alla prima verifica lontano dal Barbera. Dopo gli errori della passata stagione, ad Arezzo è già arrivato il momento di dimostrare di aver cambiato passo.