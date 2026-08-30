Corriere di Arezzo: “Alò Arezzo, regalaci vertigini: contro il Palermo serve una prestazione quasi perfetta”

Per l’Arezzo la montagna da scalare presenta subito una pendenza proibitiva. Dopo il successo conquistato ad Avellino, gli amaranto tornano davanti al proprio pubblico e trovano sulla loro strada il Palermo, indicato come una delle grandi favorite per la promozione in Serie A. A presentare la sfida è Riccardo Buffetti sul Corriere di Arezzo.

Il divario tra le due società emerge anche dal valore degli organici: secondo i dati riportati dal quotidiano, la rosa dell’Arezzo vale complessivamente 12,68 milioni di euro, mentre quella del Palermo raggiunge 54,13 milioni. Numeri che raccontano due realtà con obiettivi differenti, ma che non impediranno agli amaranto di provare a sovvertire il pronostico.





Il Comunale spinge l’Arezzo

A rendere speciale la serata sarà soprattutto l’atmosfera. L’Arezzo torna a disputare una partita casalinga di Serie B dopo quasi vent’anni e troverà un Comunale sold out da 8.200 spettatori, compresi i 500 sostenitori palermitani.

Saranno quindi circa 7.700 i tifosi di casa, con la Curva Lauro Minghelli pronta a diventare, scrive il Corriere di Arezzo, il dodicesimo giocatore degli amaranto.

Il successo ottenuto all’esordio ad Avellino ha inoltre dimostrato che la squadra di Bucchi non ha alcuna intenzione di vivere la categoria da semplice spettatrice.

I precedenti sorridono agli amaranto

Arezzo e Palermo tornano ad affrontarsi dopo oltre un quarto di secolo. L’ultimo incrocio risale al 19 marzo 2000, quando al Renzo Barbera il Palermo vinse 2-0 nel campionato di Serie C1.

All’andata, il 14 novembre 1999, l’Arezzo allenato da Serse Cosmi si impose invece 2-0 al Comunale davanti a quasi tremila spettatori.

Secondo i numeri riportati da Riccardo Buffetti, i precedenti ad Arezzo sono favorevoli agli amaranto: 7 vittorie dell’Arezzo, 7 pareggi e 6 successi del Palermo.

La sfida propone anche un particolare incrocio per Filippo Inzaghi. L’attuale allenatore rosanero giocò nell’Arezzo nella stagione 1992/93, mentre da calciatore fece parte del Milan che nel 2006/07 perse 1-0 in terra aretina, con la memorabile rete di Floro Flores.

Bucchi recupera Cerri

Sul piano tattico, Cristian Bucchi ha recuperato Alberto Cerri, che si giocherà con Pietro Cianci una maglia da titolare al centro dell’attacco. Anche Tavernelli ha smaltito l’affaticamento accusato in settimana.

Il tecnico dovrebbe comunque confermare in blocco la formazione che ha conquistato i primi tre punti della stagione ad Avellino.

Dall’altra parte è previsto il debutto di Mattia Perin tra i pali del Palermo. Inzaghi dovrebbe inoltre affidarsi dal primo minuto a Gabriel Strefezza.

Due filosofie a confronto

Il Corriere di Arezzo presenta la partita anche come uno scontro tra due differenti modi di interpretare la gara. L’Arezzo proverà a mantenere compattezza, chiudere gli spazi e sfruttare le ripartenze; il Palermo cercherà invece di prendere immediatamente il controllo del pallone e del territorio, facendo pesare la qualità del proprio reparto offensivo.

Per gli amaranto servirà dunque una prova di altissimo livello. La differenza sulla carta è significativa, ma il Comunale proverà a ridurre le distanze e a spingere l’Arezzo verso un’altra impresa.