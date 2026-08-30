Cremonese, ancora niente Shpendi: l’affare resta in sospeso

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
palermo cesena 2-0 (72) augello shpendi

Cristian Shpendi è da giorni nel mirino della Cremonese, ma il trasferimento in grigiorosso non è ancora arrivato alla fase decisiva. Il club lombardo ha infatti raggiunto un accordo con il Cesena per il cartellino dell’attaccante albanese, sulla base di circa 4 milioni di euro, ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere prima di poter definire l’operazione.

La giornata di ieri era stata indicata come quella decisiva per mettere a punto tutti gli accordi, ma così non è stato. Come riportato da CorriereRomagna.it, la Cremonese sta ancora facendo chiarezza internamente sulla situazione di Marco Giampaolo. Al momento, questa rappresenta la priorità per il club: soltanto una volta risolta la questione, la società potrà eventualmente concentrarsi sulla chiusura dell’affare Shpendi.


C’è però un ulteriore tassello che deve andare al proprio posto. L’operazione resta infatti congelata fino alla cessione di Manuel De Luca, attaccante che continua ad avere diversi estimatori in Serie B. La sua partenza è considerata necessaria per poter procedere con l’arrivo di Shpendi.

Nel frattempo, l’attaccante albanese continua a essere protagonista con il Cesena. Alessandro Diamanti lo ha regolarmente schierato nelle prime due giornate di campionato e Shpendi ha subito risposto presente, realizzando due gol in altrettante partite. La Cremonese resta alla finestra, in attesa che tutti gli incastri possano finalmente andare al loro posto.

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