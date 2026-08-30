Sampdoria, in arrivo Massolo dal Vicenza: l’ex Palermo a un passo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
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La Sampdoria è vicina a un nuovo rinforzo per la porta. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club blucerchiato è infatti in chiusura per Samuele Massolo, attualmente in forza al Vicenza. La trattativa sarebbe ormai alle battute finali e potrebbe portare presto il portiere classe 1996 a Genova.

Massolo conosce già molto bene l’ambiente blucerchiato, avendo svolto parte del proprio percorso nel settore giovanile della Sampdoria. Nel suo curriculum c’è anche una parentesi importante al Palermo, dove ha militato dal 2021 al 2023.


In particolare, nella stagione 2021-22 Massolo è stato protagonista della cavalcata rosanero nei playoff di Serie C, culminata con la vittoria della finale contro il Padova e la conseguente promozione in Serie B. In quella stagione collezionò 17 presenze complessive tra campionato e playoff. Ora, per l’estremo difensore, potrebbe aprirsi nuovamente la porta della Sampdoria: il ritorno a Genova è sempre più vicino

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