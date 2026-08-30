Modena, interesse per Folino della Cremonese

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
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Il Modena guarda in casa Cremonese per rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club gialloblù ha messo nel mirino Francesco Folino, difensore centrale classe 2002 di proprietà della Cremonese. Il profilo del giocatore interessa alla società emiliana, alla ricerca di un ulteriore elemento per completare il reparto arretrato.

Folino ha già maturato esperienza in Serie B, dopo aver disputato la stagione 2023-24 con la Juve Stabia, contribuendo alla promozione in cadetteria. Successivamente è passato alla Cremonese, dove ha proseguito il proprio percorso di crescita.


Il Modena valuta ora il suo profilo per la retroguardia. I contatti sono ancora in una fase iniziale, ma il difensore è finito nel radar del club emiliano, che potrebbe approfondire la pista nelle prossime ore.

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