Empoli, si avvicina il ritorno di Bandinelli: affare in chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
Bandinelli-012

Filippo Bandinelli si avvicina all’Empoli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il centrocampista dello Spezia ha scelto di tornare in azzurro e l’operazione è ormai in chiusura.

Per Bandinelli si tratterebbe di un ritorno particolarmente significativo. Il classe 1995 ha già vestito la maglia dell’Empoli dal 2019 al 2023, totalizzando oltre 120 presenze e contribuendo anche alla promozione in Serie A nella stagione 2020-21.


Dopo l’esperienza allo Spezia, il centrocampista è dunque pronto a riabbracciare il club toscano. La trattativa è alle battute finali e si attende la definitiva fumata bianca.

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