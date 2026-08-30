Arezzo-Palermo, Cutolo: «I rosa in B solo di passaggio, abbiamo fatto prestazione importante»

Nonostante la sconfitta arrivata nei minuti finali, in casa Arezzo resta la consapevolezza di aver disputato una gara di grande livello contro il Palermo. Il direttore sportivo Aniello Cutolo, intervenuto in conferenza stampa dopo il 3-2 subito dagli Amaranto, ha voluto sottolineare la prestazione della squadra, senza nascondere il rammarico per alcuni episodi.

«Faccio i complimenti alla squadra, ha fatto una prestazione importante contro una squadra che è di passaggio in Serie B, la squadra da battere. Conoscevamo tutte le difficoltà», ha dichiarato Cutolo.





Il ds ha evidenziato la capacità dell’Arezzo di rimanere dentro la partita fino all’ultimo: «I ragazzi sono stati sempre dentro la partita. Anche il pareggio ci stava stretto, anche per qualche episodio discutibile». Proprio su uno di questi episodi si concentra il maggiore rammarico: «C’è un episodio chiave e ci sorprende il fatto che non sia stato verificato, con un arbitro di prima fascia. C’è rammarico e speriamo che qualche errore possa riservarci poi qualcosa di positivo durante il campionato».

Cutolo guarda comunque con fiducia al percorso intrapreso dall’Arezzo dopo la promozione in Serie B. «Siamo in un percorso di crescita. Ho sempre detto anche l’anno scorso che avevamo giocatori per vincere la C ma che avrebbero fatto bene anche in B».