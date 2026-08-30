Serie B: Pisa in rimonta sul Catanzaro, pari a Benevento. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 30, 2026
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Si chiudono sul 2-1 per il Pisa e sullo 0-0 tra Benevento e SudTirol i primi tempi delle ultime due gare della seconda giornata di Serie B in programma questa sera.

Grande spettacolo all’Arena Garibaldi, dove il Catanzaro è passato in vantaggio al 22′ con il solito Pietro Iemmello. La reazione del Pisa, però, è stata immediata: al 28′ Canestrelli ha firmato il gol del pareggio, mentre appena tre minuti più tardi Leone ha completato la rimonta portando i toscani avanti 2-1 all’intervallo.


Reti inviolate, invece, al Ciro Vigorito, dove Benevento e SudTirol sono andati al riposo sullo 0-0. Gara ancora completamente aperta in vista della ripresa.

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