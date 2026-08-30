Arezzo-Palermo 2-3: le pagelle
Un vittoria importante per i rosanero, in casa del promosso Arezzo. Il Palermo aggredisce bene il match portandosi in vantaggio al 21′ con il secondo gol stagionale di Johnsen. Nella ripresa arriva anche il raddoppio per gli uomini di Inzaghi, con Ranocchia che trova una sassata da fuori che si spegne all’incrocio dei pali. Gli amaranto però reagiscono, riportandosi in parità con le reti di Cianci e Tavernelli. Nel finale arriva, però, il gol del 3-2 per i siciliani, con un provvidenziale tiro al volo da fuori area di Augello che regala i tre punti ai rosanero e li conferma a punteggio pieno.
Perin 5.5: Mostra sin da subito personalità con i piedi, trovando un filtrante che mette Johnsen a tu per tu con il portiere avversario. Incolpevole in occasione del gol di Cianci, ma si fa sorprendere nella rete del pari dove poteva fare di più.
Augello 7: Da terzino gioca a tutta fascia, risultato prezioso in entrambi le fasi. Il suo gol allo scadere regala i tre punti ai rosanero: prestazione contrassegnata da solidità ed esperienza.
Bani 6: Guida bene la difesa rosanero, mettendo in campo tutta la sua esperienza e mantenendo sempre bene la posizione.
Ceccaroni 5.5: Ottime le sue chiusure nel primo tempo. Nella ripresa si fa sorprendere alle spalle da cianci, che firma il gol del 2-1
Pierozzi 6.5: Spinge molto sulla fascia, entrando bene nelle trame di gioco rosanero. Nel primo tempo trova uno splendido assist di tacco per Segre, gol annullato però per fuorigioco.
Dal 66′ Cassandro 5.5: Dal suo ingresso in campo, non riesce ad entrare bene nel match. Lascia libera la fascia destra in occasione del gol di Tavernelli.
Segre 6: Lotta e corre in mezzo al campo. Riempie bene l’area di rigore con i suoi inserimenti, da uno dei quali nasce il gol poi annullato dal direttore di gara.
Ranocchia 7: Mette ordine in mezzo al campo, trovando anche delle buone verticalizzazioni che danno il via alle avanzate rosanero. Trova il raddoppio con una splendida conclusione da fuori area che si spegne all’incrocio dei pali, confermando ancora una volta le sue eccellenti qualità al tiro.
Hernani 6.5: Spesso pericoloso quando viene trovato all’interno dell’area di rigore: suo l’assist per Johnsen in occasione del gol del vantaggio. Bene anche in fase difensiva.
Dal 66′ Estevez 5.5: Appena entrato si fa subito ammonire, fermando un contropiede dell’Arezzo. Si fa notare poco, soffrendo anche il calo della squadra nell’ultima mezz’ora
Strefezza 6: In crescita, ma ancora lontano dalla sua forma migliore. Va vicino al suo primo gol in rosanero con una sassata di sinistro da fuori area. Aiuto molto la squadra in fase di pressing, recuperando spesso la sfera.
Dal 60′ Gyasi 5: Entra al posto di Strefezza lottando su ogni pallone, ma con poca qualità e sprecando anche un ottima occasione da gol. Sfortunata deviazione in occasione della rete del pari dell’Arezzo, viziata anche da una mancanza di convinzione nell’intervento.
Johnsen 7: Vola sulle ali dell’entusiasmo in questo inizio di stagione. Dopo il gol all’esordio, mette a segno la sua seconda rete stagionale: è lui il più pericoloso oggi per i rosanero, con dribbling e giocate di qualità.
Dal 60′ Vavassori 5.5: Poco presente dopo il suo ingresso in campo. Tocca pochi palloni, non rendendosi mai pericoloso dalle parti di Nunziante.
Pohjanpalo 5.5: Una prestazione stranamente anonima la sua. Tocca pochi palloni e non conclude mai nello specchio della porta. Un inizio di campionato anomalo per lui, con ancora nessun gol segnato.
Dal 82′ Gabrielloni: S.V
Inzaghi 6: Schiera quella che al momento sembra essere la miglior formazione a sua disposizione, con la squadra che aggredisce bene l’incontro portandosi subito in vantaggio. Affrettati i suoi cambi nella ripresa, levando troppo presto dal campo Johnsen e Strefezza. Viene salvato dal gol di Augello allo scadere.