Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi promuove i rosa: «Personalità contro la Juve, ora testa al Lecce»”

Il risultato non cancella le indicazioni positive raccolte dal Palermo nell’ultimo test della tournée australiana. La Juventus si è imposta per 2-0 a Perth, ma Filippo Inzaghi lascia l’Australia soddisfatto soprattutto per l’atteggiamento e la personalità mostrati dalla squadra contro un avversario di livello superiore.

Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, restano diversi dettagli da perfezionare in vista dell’inizio della stagione ufficiale, ma il divario sulla carta tra le due formazioni è stato attenuato da una prova complessivamente ordinata dei rosanero, soprattutto sul piano difensivo. A fare la differenza sono stati due errori individuali sui quali la Juventus è riuscita a colpire.





«Sono contento al di là del risultato – commenta Inzaghi ai microfoni di Sky – abbiamo preso due gol evitabili ma la squadra è stata in campo con personalità, ha cercato di fare qualcosa in avanti, ha saputo lavorare di gruppo contro giocatori forti nell’uno contro uno. Adesso torniamo a casa e prepariamo al meglio la partita col Lecce che è il nostro primo impegno ufficiale».

Inzaghi rassicura su Joronen e Bani

Un altro elemento positivo riguarda le condizioni fisiche della squadra. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come Inzaghi possa lasciare Perth senza particolari preoccupazioni sotto questo punto di vista.

Joronen è stato sostituito nella ripresa dopo uno scontro di gioco, ma per il portiere dovrebbe trattarsi solamente di una botta. Nessun problema particolare neppure per Mattia Bani, che non è stato utilizzato nelle due amichevoli disputate in Australia.

«Bani era raffreddato, aveva qualche linea di febbre, ho pensato fosse meglio non rischiarlo: giocherà certamente in Coppa Italia, dove vogliamo fare subito bene, nel nostro stadio pur contro un avversario di Serie A».

Il capitano sarà quindi regolarmente a disposizione per la partita contro il Lecce.

Due squadre a disposizione di Inzaghi

L’abbondanza della rosa rappresenta adesso una delle principali risorse a disposizione dell’allenatore. Il mercato ha aumentato la qualità non soltanto della formazione iniziale, ma anche delle alternative.

«Ho tante scelte fino a poter proporre due squadre? È il bello del mio lavoro, volevamo alzare il livello degli 11 titolari e delle alternative, adesso abbiamo tanti giocatori bravi e starà a me scegliere di volta in volta chi merita di iniziare e chi di subentrare».

Come riporta ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi attribuisce particolare importanza alla profondità dell’organico anche alla luce dell’evoluzione del calcio moderno e della possibilità di effettuare cinque sostituzioni.

«Il calcio moderno ci insegna che ormai in 90′ ci sono due partite, una fino al 60′ e poi un’altra con i 5 cambi. Il Palermo conta di essere decisivo in quel frangente».

Inzaghi ha inoltre accolto con piacere le parole di Spalletti nei suoi confronti: «Lo ringrazio, arrivano da un grande allenatore; e direi che anche la Juve, nella sua categoria, come noi si è rinforzata con tante alternative di notevole valore».

Pohjanpalo: «Rispetto all’anno scorso un passo avanti nella qualità»

Sensazioni positive anche per Pohjanpalo. Il centravanti finlandese riconosce la differenza di livello rispetto a una delle principali formazioni italiane, ma vede un Palermo cresciuto rispetto alla passata stagione.

«Si vedeva la differenza con uno dei migliori team in Italia ma abbiamo difeso molto bene con tutta la squadra. Avremmo potuto fare qualcosa in più quando avevamo la palla ma è positivo vedere a che punto siamo affrontando una big come la Juventus».

Il centravanti, nelle dichiarazioni riportate da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, evidenzia soprattutto la crescita qualitativa della rosa: «Rispetto all’anno scorso c’è stato un passo in avanti in termini di qualità».

Pohjanpalo non vuole invece fissare obiettivi personali dopo i numeri realizzativi della precedente stagione: «Se ripeterò i 25 gol? Ogni anno si inizia da zero, per me la cosa più importante è aiutare la squadra. Il numero esatto di gol viene dopo».

La tournée australiana va dunque in archivio e il Palermo può concentrarsi interamente sulla stagione ufficiale. Il Corriere dello Sport, attraverso Paolo Vannini, evidenzia le sensazioni positive raccolte da Inzaghi nonostante il 2-0 incassato contro la Juventus. Adesso il primo vero esame sarà al Barbera contro il Lecce in Coppa Italia, con Bani pronto a tornare al centro della difesa e un organico che offre al tecnico numerose alternative.