Il Parma saluta Estévez: “Grazie Nahuel”

Si conclude ufficialmente l’avventura di Nahuel Estévez con la maglia del Parma. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club gialloblù ha salutato il centrocampista argentino, protagonista di quattro stagioni importanti culminate con il ritorno in Serie A.

Di seguito il comunicato diffuso dalla società:





“Parma, 24 giugno 2026 – Quattro stagioni, 125 presenze, 4 gol, 5 assist e una promozione in Serie A che resterà per sempre nella storia recente del nostro Club.

Si chiude il percorso di Nahuel Estévez in gialloblu, un cammino fatto di impegno, personalità e attaccamento alla maglia, vissuto con la passione e la professionalità che lo hanno reso un punto di riferimento per tutti: compagni, tifosi, Club e città.

A Nahuel va il più sincero ringraziamento del Parma Calcio per quanto condiviso e costruito insieme e il migliore augurio per le sfide che lo attendono.

Grazie, Nahuel. Parma sarà sempre casa tua.”

L’addio di Estévez al Parma rappresenta la conclusione di un capitolo importante della sua carriera, ma anche l’inizio di una nuova avventura. Il centrocampista argentino è infatti pronto a diventare un nuovo giocatore del Palermo. Dopo aver lasciato un segno profondo in gialloblù, Estévez si prepara così a raccogliere una nuova sfida in Sicilia, dove metterà la sua esperienza e le sue qualità al servizio del progetto rosanero.

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