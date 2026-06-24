Virtus Entella, l’ex rosa Marconi fino al 2028: «Desideravo fortemente questo accordo»

La Virtus Entella continua a costruire il proprio futuro partendo dalle certezze. Dopo il rinnovo del capitano, il club biancoceleste ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Ivan Marconi, difensore e punto di riferimento della squadra, che vestirà la maglia dell’Entella fino al 2028.

La società ligure ha annunciato il rinnovo attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, confermando la volontà di proseguire il percorso insieme a uno dei protagonisti delle ultime stagioni.





«Dopo il rinnovo del capitano, l’Entella riparte anche da uno dei suoi giocatori più esperti e rappresentativi. Ivan Marconi, protagonista di una stagione di altissimo livello, impreziosita da tre gol decisivi, ha prolungato il proprio contratto con il club biancoceleste fino al 2028, nel segno della continuità. Un viaggio che continua. Una storia pronta a vivere un nuovo capitolo. Ivo resta con noi», si legge nel comunicato del club.

Arrivato a Chiavari due anni fa, Marconi si è affermato come uno dei leader dello spogliatoio grazie alle sue prestazioni e alla sua esperienza. Il difensore ha espresso tutta la propria soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo, sottolineando il forte legame creato con l’ambiente entelliano.

«Desideravo fortemente raggiungere questo accordo. Quando hai la fortuna di giocare per una società come l’Entella, non puoi fare altro che sperare di rimanere il più a lungo possibile», ha dichiarato il giocatore.

Marconi ha poi evidenziato il percorso di crescita compiuto dal club negli ultimi anni e il valore della programmazione societaria.

«Nei miei due anni a Chiavari abbiamo raggiunto risultati importantissimi, dimostrando come una realtà di un comune piccolo come Chiavari, grazie a una proprietà solida e a una programmazione oculata, possa ritagliarsi un ruolo importante nel calcio che conta».

Parole che confermano il forte senso di appartenenza sviluppato dal difensore, che ha voluto sottolineare anche l’attenzione della società verso l’aspetto umano dei propri tesserati.

«In questa società vieni considerato prima di tutto come una persona: non sei semplicemente un numero o un giocatore. Questo mi responsabilizza moltissimo e, allo stesso tempo, mi rende orgoglioso».

Guardando al futuro, Marconi ha infine fissato gli obiettivi per la nuova stagione, lasciandosi alle spalle i traguardi già raggiunti.

«La salvezza ottenuta lo scorso anno è stata bellissima, ma appartiene ormai al passato. Sono pronto a continuare a lottare per questi colori, cercando di trasmettere ai più giovani serietà, coraggio e spirito di sacrificio attraverso il lavoro quotidiano».

Con il rinnovo di Marconi fino al 2028, la Virtus Entella mette un altro tassello importante nella costruzione della squadra che affronterà le prossime stagioni, puntando sulla continuità e sull’esperienza di uno dei suoi uomini più rappresentativi.