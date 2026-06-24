Carrarese, ufficiale l’arrivo di Yanis Khafi dal PSG

La Carrarese guarda al futuro e mette a segno un colpo di prospettiva per il proprio centrocampo. Il club toscano ha infatti ufficializzato l’acquisto di Yanis Khafi, giovane talento marocchino classe 2006 proveniente dal Paris Saint-Germain.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del club parigino, Khafi arriva in Italia con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita e mettersi in mostra nel calcio professionistico. Dotato di buone qualità tecniche e di una notevole visione di gioco, il centrocampista rappresenta un investimento importante per il presente e il futuro della Carrarese.





L’operazione conferma la volontà della società azzurra di puntare su giovani profili di talento, capaci di garantire qualità e prospettive di crescita nel progetto tecnico del club.