Catanzaro, nel mirino Luka Topalovic dell’Inter

Il Catanzaro si muove sul mercato e guarda in casa Inter per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dai giornalisti Gianluca Di Marzio e Daniele Marì, nelle scorse ore si sarebbe svolto un incontro tra il club giallorosso e la società nerazzurra per discutere della situazione di Luka Topalovic.

Il centrocampista sloveno classe 2006, reduce da una stagione positiva con l’Under 23 dell’Inter in Serie C, è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano e avrebbe attirato l’attenzione di diverse società di Serie B.





Oltre al Catanzaro, anche il Pisa avrebbe manifestato interesse per il talento nerazzurro, mentre nelle settimane precedenti si erano mossi anche Padova e Cesena. La concorrenza è dunque folta, ma il club calabrese ha già avviato i primi contatti per provare a portare Topalovic alla corte giallorossa in vista della prossima stagione.