Avellino: vicini Pyyhtia e Ilie, resta viva la pista Hasa

L’Avellino continua a essere tra le squadre più attive sul mercato e punta a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Mario Aiello sta lavorando su più tavoli e sarebbe vicino a chiudere due operazioni importanti.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club irpino ha già raggiunto un accordo con Niklas Pyyhtiä, centrocampista in uscita dal Bologna a parametro zero dopo la scadenza del contratto fissata per il 30 giugno. Parallelamente, l’Avellino starebbe accelerando anche per Rareș Ilie, con le pratiche burocratiche con il Nizza già avviate.





Non tramonta inoltre la pista che porta a Luis Hasa. Sempre secondo Il Mattino, Aiello avrebbe fissato un incontro con l’entourage del giocatore nel fine settimana per valutare la fattibilità dell’operazione.

L’Avellino vuole consegnare ad Alessandro Nesta una rosa competitiva e il centrocampo resta uno dei reparti su cui la dirigenza è maggiormente concentrata.