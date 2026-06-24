Empoli, Artico sarà il nuovo ds: accordo vicino dopo la separazione con il Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 24, 2026
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L’Empoli è pronto a cambiare guida sul fronte sportivo. Il club toscano ha infatti individuato in Artico il profilo giusto per ricoprire il ruolo di direttore sportivo, dopo le difficoltà emerse nelle ultime ore nel trovare un’intesa con Vaira.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società azzurra ha deciso di virare con decisione su Artico, accelerando la trattativa per chiudere l’operazione.


Prima della firma con l’Empoli, sarà però necessario formalizzare la risoluzione del contratto che lo lega al Cesena. Solo successivamente potrà arrivare l’ufficialità del suo nuovo incarico in Toscana. L’Empoli punta così a definire rapidamente il nuovo assetto dirigenziale per programmare al meglio la prossima stagione.

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