Modena, colpo in attacco: vicino Daniele Montevago dal Perugia

Il Modena è pronto a rinforzare il reparto offensivo e sta accelerando per chiudere il primo colpo in attacco del suo mercato estivo. Con una rosa che al momento può contare sul solo Pedro Mendes, il club gialloblù ha deciso di intervenire con decisione sul mercato.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il direttore sportivo Nereo Bonato ha individuato in Daniele Montevago il profilo ideale per il nuovo progetto offensivo del Modena.





L’attaccante classe 2003, di proprietà del Perugia, è reduce da una stagione positiva in Serie C, in cui ha raggiunto la doppia cifra nonostante le difficoltà della squadra umbra, distinguendosi per continuità e personalità.

L’operazione si aggira attorno a circa un milione di euro, cifra necessaria per battere la concorrenza su un giocatore molto richiesto sul mercato. Un investimento importante che testimonia la volontà del Modena di rinnovare profondamente il reparto offensivo, in attesa di eventuali ulteriori movimenti, anche in uscita.