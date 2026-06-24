Nicolò Schira: “Hernani ed Estevez vicini al Palermo, svelate le durate dei contratti”

Il mercato del Palermo entra sempre più nel vivo e arrivano importanti aggiornamenti sui due principali obiettivi per il centrocampo rosanero. A fornirli è Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, che attraverso i propri canali social ha svelato i dettagli contrattuali delle operazioni che potrebbero presto essere ufficializzate dal club di viale del Fante.

Per quanto riguarda Hernani, Schira riferisce che il centrocampista brasiliano del Monza avrebbe già raggiunto un accordo totale con il Palermo sui termini personali.





Secondo Nicolò Schira, il giocatore sarebbe pronto a firmare un contratto fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione, fino al 2029, in caso di promozione dei rosanero in Serie A.

Novità importanti anche sul fronte Nahuel Estevez. Sempre secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’ex centrocampista del Parma sarebbe ormai a un passo dal trasferimento in Sicilia da svincolato.

L’argentino sarebbe pronto a sottoscrivere un accordo con il Palermo fino al 2028, anche in questo caso con opzione per il 2029.

Le indiscrezioni confermano la volontà della dirigenza rosanero di costruire una mediana di assoluto livello per Filippo Inzaghi. Dopo le accelerazioni registrate nelle ultime ore, Hernani ed Estevez sembrano infatti avvicinarsi sensibilmente al Palermo e potrebbero rappresentare i primi grandi colpi dell’estate.