Repubblica: “Festino di Santa Rosalia, Palermo punta a 400mila presenze. Lagalla: «È un brand internazionale»”

Palermo si prepara a vivere il suo evento più identitario e partecipato. L’edizione numero 402 del Festino di Santa Rosalia, intitolata “Una città che si riconosce”, punta a superare ogni record recente e a confermarsi tra gli appuntamenti culturali e religiosi più importanti d’Italia.

Secondo quanto riportato da Repubblica, le prenotazioni registrano già un incremento superiore al 15% rispetto allo scorso anno, con strutture alberghiere vicine al tutto esaurito nel periodo compreso tra l’11 e il 19 luglio. I visitatori scelgono sempre più spesso Palermo per assistere al tradizionale corteo del 14 luglio e prolungano la permanenza in città fino a quattro notti.





L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di superare le 350mila presenze delle ultime edizioni e avvicinare quota 400mila partecipanti. Come evidenzia Repubblica, sarà inoltre attivata una piattaforma digitale dedicata all’evento disponibile in cinque lingue.

«Nei giorni del Festino, Palermo più che mai racconta la sua identità. Questo attrae sempre di più turisti da tutto il mondo», ha spiegato Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo.

Al centro dell’edizione 2026 ci sarà il tema di Rosalia Normanna, un racconto che unirà la figura della Santuzza alla storia dei Normanni e ai valori contemporanei legati ad ambiente, inclusione e senso di comunità. La direzione artistica è affidata per il terzo anno consecutivo a Luca Pintacuda, mentre il carro trionfale sarà realizzato dall’architetto Mario Cucinella.

«Il Festino è soprattutto un grande atto di comunità. Per una notte la città sospende divisioni sociali, generazionali e culturali e si riconosce in una storia condivisa che attraversa più di quattro secoli», ha dichiarato Pintacuda.

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco Roberto Lagalla, che ha sottolineato la crescita internazionale della manifestazione.

«Abbiamo trasformato il Festino in un brand che ha catapultato Palermo su un piano internazionale. Ogni anno affidiamo Palermo e i palermitani alla Santuzza. Il Festino si conferma l’evento più atteso dell’anno».

Come racconta ancora Repubblica, il tema normanno sarà presente nei costumi, negli spettacoli e soprattutto nel carro trionfale progettato da Mario Cucinella. L’opera, ancora top secret e visibile soltanto dall’8 luglio, sarà ispirata all’incontro tra architetture normanne, giardini arabi e natura mediterranea, con un grande bosco scenografico ai piedi della statua di Santa Rosalia.

Tra i protagonisti della narrazione ci saranno anche gli attori Dario Aita, Giusy Buscemi ed Ester Pantano. Il tradizionale percorso attraverserà le cinque tappe storiche del Festino, da Palazzo dei Normanni fino a Porta Felice, per concludersi al Foro Italico con il consueto spettacolo pirotecnico.

«Il Festino di Santa Rosalia è l’evento che racconta al meglio l’anima di Palermo e dei palermitani», ha affermato l’assessore comunale alla Cultura Antonio Rini.

Anche il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella ha evidenziato il valore della manifestazione: «Un evento che coinvolge energie, professionalità, talenti e intelligenze locali unite dalla volontà di realizzare qualcosa di indimenticabile».

Il Festino 2026 si prepara dunque a diventare non soltanto una celebrazione religiosa e popolare, ma anche una vetrina internazionale capace di promuovere Palermo nel mondo.