Palermo Ladies Open: “Ferro vola ai quarti, oggi il derby Bronzetti-Spiteri e gli eventi al Country”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
Abbagnato_Tona

Continua la corsa di Fiona Ferro ai Palermo Ladies Open. La francese, campionessa al Country Time Club nel 2020 e testa di serie numero 7, ha superato Erika Andreeva, numero 215 del ranking WTA, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 44 minuti. Una prestazione solida e convincente per Ferro, che raggiunge per la terza volta nel 2026 i quarti di finale di un torneo WTA 125.

«Sono contenta di essere tornata a Palermo – ha dichiarato la tennista transalpina -. Mi piacerebbe vincere qui per la seconda volta, ma voglio concentrarmi solo sulla prossima partita».


Ai quarti affronterà la vincente della sfida tra Mina Hodzic e Noemi Basiletti, incontro che oggi aprirà il programma sul Campo Centrale alle ore 17.

Si è invece fermato il cammino della testa di serie numero 6, Ekaterina Gorgodze. La georgiana, numero 181 del mondo, è stata battuta dalla marocchina Yasmine Kabbaj con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e 43 minuti. Per la 22enne prosegue così l’ottimo momento di forma: da maggio ha raggiunto i quarti di finale in quattro tornei, compreso il WTA 250 di Rabat. Ai quarti sfiderà la vincente del derby italiano tra Dalila Spiteri e Lucia Bronzetti.

Abbagnato e Tona avanti nel doppio

Esordio vincente nel torneo di doppio per Anastasia Abbagnato e Miriana Tona. La coppia siciliana ha superato le teste di serie numero 3, la rumena Oana Gavrila e la britannica Emily Webley-Smith, con il punteggio di 6-2 6-4 in poco più di un’ora. Per la palermitana e la taorminese si tratta della prima vittoria in carriera in un torneo WTA 125. Nei quarti affronteranno la coppia McAdoo/Nagy.

Il programma di oggi

Oggi si completerà il programma degli ottavi di finale della 37ª edizione dei Palermo Ladies Open.

Sul Campo Centrale, dalle ore 17, si partirà con la sfida tra Noemi Basiletti e la tedesca Mina Hodzic, numero 320 del ranking WTA. A seguire, la testa di serie numero 1 Francesca Jones affronterà la rumena Miriam Bulgaru, numero 246 del mondo. Chiuderà il programma sul campo principale il derby italiano tra Dalila Spiteri e Lucia Bronzetti, testa di serie numero 2.

Sul Campo 6, oltre all’incontro tra Ibragimova e Amandine Rame, spazio anche al doppio con Abbagnato/Tona contro McAdoo/Nagy e alla sfida tra Ciric Bagaric/Moratelli, teste di serie numero 2, e Hennemann/Toth.

Gli eventi di oggi

La giornata sarà dedicata alle eccellenze vitivinicole siciliane. A partire dalle 19.30, il Country Time Club ospiterà WineSicily x Palermo Ladies Open, il format che unisce sport, territorio, networking e valorizzazione delle produzioni vitivinicole dell’Isola.

Alle 18, presso la Class Country, si terrà l’incontro promosso dalla BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo dal titolo “Coltivare l’autenticità: il credito cooperativo a sostegno dello sviluppo vitivinicolo territoriale”.

L’iniziativa riunirà rappresentanti del mondo bancario, produttivo e associativo per approfondire le prospettive di crescita della filiera vitivinicola siciliana e il contributo del credito cooperativo a uno dei comparti più rappresentativi dell’economia regionale.

Ad aprire i lavori saranno Salvatore Saporito, presidente della BCC Toniolo e San Michele di San Cataldo, e il direttore generale Nicola Culicchia. Seguirà una tavola di testimonianze con Santi Planeta (Cantine Planeta), Costanza Chirivino, presidente del Consorzio DOC Monreale, Flora Mondello, presidente dell’associazione Le Donne del Vino Sicilia, Enrica Spadafora, consigliera di Assovini Sicilia, e Mario Di Lorenzo, delegato dell’A.R.C.A. – Associazione Regionale Catarratto Autentico.

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