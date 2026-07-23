Il Tirreno: “Pisa, sorpasso per Rao. Il Palermo insiste per Compagnon e Moreo”

Il mercato del Palermo continua a intrecciarsi con quello del Pisa. Come racconta Andrea Chiavacci su Il Tirreno, il club toscano ha operato il sorpasso nella corsa a Emanuele Rao, esterno offensivo di proprietà del Napoli che nelle scorse settimane era stato seguito anche dalla società rosanero.

Secondo quanto riferisce Andrea Chiavacci su Il Tirreno, il Palermo ha progressivamente rallentato la trattativa per il classe 2006, mentre il Pisa ha intensificato i contatti con il Napoli per ottenere il giocatore in prestito. L’idea di portare Rao in Toscana ha preso quota negli ultimi giorni e ora i nerazzurri sembrano essere in vantaggio. Il giovane attaccante, reduce da una stagione con il Bari chiusa con 32 presenze, 3 gol e 6 assist, è considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto offensivo.





Come evidenzia ancora Andrea Chiavacci su Il Tirreno, il Palermo resta invece in corsa per Mattia Compagnon. L’esterno offensivo è rientrato al Venezia dopo la promozione in Serie A e il rinnovo automatico del contratto, ma il suo futuro è ancora da definire. Il club rosanero è stato il primo a muoversi concretamente per il giocatore e continua a mantenere vivi i contatti con la società lagunare.

Su Compagnon, però, la concorrenza è aumentata. Il Tirreno, nell’articolo firmato da Andrea Chiavacci, spiega che negli ultimi giorni si sono inserite anche Cremonese e Verona, mentre in precedenza avevano manifestato interesse anche Avellino, Pisa e Padova. Nonostante ciò, il Palermo continua a rappresentare una delle società maggiormente interessate all’esterno offensivo.

Sul fronte dell’attacco resta vivo anche l’interesse per Stefano Moreo, centravanti del Pisa. Secondo Andrea Chiavacci su Il Tirreno, il Palermo sta valutando seriamente il suo profilo per rinforzare il reparto offensivo, ma dovrà fare i conti con la concorrenza del Parma, che segue con attenzione la situazione dell’attaccante nerazzurro.

Il mercato offensivo del Palermo resta quindi in piena evoluzione. Mentre la pista Rao sembra essersi raffreddata a favore del Pisa, la dirigenza di viale del Fante continua a lavorare su Compagnon e monitora con attenzione anche la situazione di Moreo.