Giornale di Sicilia: “Palermo, il calendario verso la A: debutto con la Juve Stabia e finale col Cesena”

Il cammino del Palermo verso la promozione in Serie A è stato definito. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il calendario della Serie B 2026/27, svelato al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, propone un percorso ricco di insidie per la squadra di Filippo Inzaghi. La stagione prenderà il via nel weekend del 21-23 agosto e si concluderà il 14 maggio, con i rosanero chiamati a inseguire un unico obiettivo: il ritorno nella massima serie.

Secondo quanto riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo disputerà la prima e l’ultima gara della stagione al Barbera, mentre il primo Natale in trasferta mancava da quattro anni. Il 2027 inizierà con un doppio appuntamento casalingo, non sono previsti impegni a Pasquetta e la terzultima giornata coinciderà ancora una volta con un appuntamento particolarmente significativo.





Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’esordio sarà sul campo della Juve Stabia, primo banco di prova per lanciare un segnale alla concorrenza. Successivamente i rosanero saranno impegnati in trasferta contro l’Arezzo, mentre alla terza giornata il Barbera ospiterà la Sampdoria. Seguiranno la trasferta di Avellino e la sfida interna contro il Padova, prima della sosta di tre settimane.

Il calendario proseguirà con il doppio confronto contro Empoli e Mantova, mentre all’ottava giornata arriverà al Barbera la Carrarese. Subito dopo il Palermo volerà a Pisa, prima del turno infrasettimanale casalingo contro il Vicenza. Tra la sesta e la dodicesima giornata i rosanero disputeranno cinque trasferte in sette partite, affrontando anche Ascoli e Catanzaro, intervallate da un’altra pausa di due settimane.

Successivamente la squadra di Inzaghi riceverà al Barbera Südtirol e Benevento, prima di affrontare il primo vero ciclo di ferro della stagione con la trasferta di Verona e il confronto interno, in turno infrasettimanale, contro la Cremonese. Il 2026 si chiuderà con le trasferte di Cesena e Modena, separate dalla gara casalinga contro l’Entella.

Nel girone di ritorno il Palermo ripartirà con un calendario subito impegnativo. Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Alessandro Arena, sottolinea come i rosanero apriranno il 2027 affrontando consecutivamente Empoli e Pisa al Barbera. Seguiranno le sfide contro Südtirol, Arezzo, Vicenza e Mantova, prima del doppio confronto di alto livello con la trasferta di Cremona e l’arrivo del Verona in Sicilia.

Marzo inizierà con la trasferta sul campo della Carrarese, seguita dalla gara interna con il Modena e dalle due trasferte consecutive contro Juve Stabia e Padova. Dopo la sosta pasquale il Palermo affronterà Avellino, Sampdoria, Ascoli ed Entella, mentre il 1° maggio tornerà al Barbera il Catanzaro, in una sfida dal sapore particolare dopo il recente precedente nei play-off. Le ultime giornate vedranno infine i rosanero impegnati sul campo del Benevento e poi in casa contro il Cesena, nell’ultima gara della stagione.

Alla presentazione del calendario erano presenti il direttore sportivo Carlo Osti e il segretario sportivo Pierfrancesco Visci. Come riporta ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Osti ha ribadito l’importanza di avere il mercato chiuso alla terza giornata: «Oggi è difficile fare pronostici o griglie, ogni valutazione andrà fatta proprio a mercato chiuso. È un campionato estremamente incerto, come quello della passata stagione: bisogna cercare di partire nel modo migliore».

Nel corso della cerimonia è stato inoltre trasmesso un videomessaggio di Joel Pohjanpalo, premiato come capocannoniere della scorsa Serie B. L’attaccante finlandese ha dichiarato: «Sono orgoglioso di essere il capocannoniere della Serie B per la seconda volta: vincere il trofeo dedicato a una leggenda come Paolo Rossi è un grande onore».