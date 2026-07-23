La Nazione: “Rao verso Pisa. Il Palermo si allontana”

Il Pisa è pronto ad affondare il colpo per Emanuele Rao e prova a superare definitivamente la concorrenza del Palermo. Come racconta La Nazione, il club nerazzurro sta intensificando i contatti per assicurarsi il talento classe 2006 di proprietà del Napoli, considerato uno dei profili più interessanti tra gli esterni offensivi della Serie B.

Secondo quanto riferisce La Nazione, Rao si è messo in evidenza nell’ultima stagione con la maglia del Bari, chiudendo il campionato con 6 gol, 2 assist e un calcio di rigore procurato. Numeri che hanno confermato le qualità del ventenne di Rovereto, cresciuto nel settore giovanile della Spal, con cui aveva debuttato tra i professionisti in Serie C prima del trasferimento a titolo definitivo al Napoli.





Come evidenzia ancora La Nazione, il Palermo era stato il primo club a muoversi concretamente per l’esterno offensivo, ma la richiesta del Napoli ha rallentato la trattativa. Il club partenopeo è disposto a cedere Rao esclusivamente in prestito, chiedendo un contributo economico di un milione di euro oltre al pagamento dell’ingaggio. Una formula che ha frenato i rosanero e permesso al Pisa di inserirsi con decisione nella corsa.

Adesso, sottolinea La Nazione, il duo formato da Leonardo Gabbanini e Giovanni Corrado sarebbe orientato ad accettare le condizioni imposte dal Napoli. Resta da definire l’accordo con il calciatore e il suo entourage, ma il Pisa appare oggi in vantaggio rispetto alla concorrenza.

L’eventuale arrivo di Rao, insieme a quello ormai imminente di Ichem Ferrah, aprirebbe scenari tattici molto interessanti per il tecnico Paolo Bianco. La Nazione evidenzia infatti come una batteria di esterni offensivi così ricca potrebbe favorire il passaggio al 4-2-3-1 come sistema di gioco di riferimento nella prossima stagione.

Parallelamente il club toscano continua a monitorare anche il reparto difensivo. Dopo la conferma della rottura del legamento crociato del ginocchio di Lusuardi, è infatti atteso almeno un nuovo innesto per rinforzare la retroguardia.

A confermare il valore di Rao è anche Carlo Alvino, storica voce vicina al Napoli, che dal ritiro di Dimaro ha espresso grande fiducia nel giovane esterno. Come riportato da La Nazione, il giornalista non ha dubbi sulle qualità del calciatore: «Rao sta facendo un ritiro di altissimo livello. Si vede che è mentalizzato e carico, sia per il presente sia per il futuro».

Alvino si spinge anche oltre nella valutazione tecnica: «Per me non stiamo parlando di un ragazzo normale, Rao è un predestinato. Ha qualità straordinarie e lo ha già dimostrato nella scorsa stagione. All’inizio il Napoli pensava di trattenerlo in prima squadra per farlo crescere accanto a campioni come De Bruyne, Politano e Hojlund, poi la situazione è cambiata e ora partirà».

Secondo l’opinionista, inizialmente sembrava il Palermo la destinazione più probabile, ma oggi il Pisa rappresenta la soluzione ideale: «I nerazzurri stanno costruendo una squadra forte per la Serie B. In questo ambiente Rao può diventare protagonista, ha un allenatore preparato e una piazza passionale. Vedo un ragazzo che in ritiro sta lavorando benissimo e non vede l’ora di mettere in mostra tutto il suo talento».