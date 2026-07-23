Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Il duello di mercato tra Cagliari e Sassuolo entra sempre più nel vivo. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i due club stanno concentrando le proprie attenzioni sugli stessi obiettivi offensivi, dando vita a una sfida destinata a proseguire anche nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il primo nome sul taccuino è quello di Kieron Bowie. L’attaccante scozzese è seguito da tempo dal Cagliari, ma le richieste economiche del Verona, superiori ai 10 milioni di euro, hanno rallentato la trattativa. I rossoblù hanno già formulato una proposta e rilanciato nei giorni scorsi, mentre anche il Sassuolo è entrato con decisione nella corsa, mettendo sul tavolo anche il cartellino dell’ex Inter Samuele Mulattieri. La cessione di Bowie appare comunque sempre più probabile, anche alla luce della ricerca di un sostituto da parte del club veneto.





Come evidenzia ancora Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, anche Daniel Maldini è uno dei profili più contesi. Il suo nome era stato valutato dal Cagliari durante l’operazione che ha portato Gianluca Gaetano all’Atalanta e gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero favorire una nuova trattativa. Il mancato rinnovo di Andrea Belotti ha accelerato la ricerca di un nuovo attaccante per la squadra di Fabio Pisacane, che attende rinforzi anche in vista dell’inizio della stagione.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Eleonora Trotta, sottolinea inoltre come il Cagliari continui a lavorare anche per rinforzare la difesa. La priorità resta Raphael Kofler del Südtirol, già seguito la scorsa estate, mentre tra le alternative figura Harry Souttar del Leicester.

Giornata particolarmente intensa anche in casa Monza. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club brianzolo ha definito gli arrivi dell’attaccante Gustavo Varela dal Benfica e del laterale destro Ricardo Mangas dallo Sporting. Parallelamente proseguono i contatti con l’Inter per Yanis Massolin, rientrato dal prestito al Pisa, e per il centrocampista nigeriano Ebenezer Akinsanmiro. Ufficiale, invece, il rinnovo di Lucas Da Cunha con il Como: il centrocampista ha prolungato il proprio contratto fino al 2031.

Sul fronte internazionale, il Corriere dello Sport riferisce che il Besiktas è pronto a intensificare i contatti con Momo Salah per definire l’accordo. L’attaccante egiziano avrebbe già espresso il proprio gradimento per un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, da 10 milioni di euro netti più bonus.

Ufficiale anche un importante colpo del Venezia. Il club lagunare ha annunciato l’acquisto di Akor Adams dal Siviglia. L’attaccante ha firmato un contratto fino al 2030 dopo un’operazione da circa 16 milioni di euro e ha spiegato le ragioni della sua scelta: «Ho deciso di venire qui perché credo nello straordinario progetto che il Venezia sta costruendo e voglio contribuire a scrivere un nuovo capitolo della sua storia».

Infine, il punto sugli svincolati. Come conclude Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Casemiro riparte dall’Inter Miami dopo essersi svincolato al termine dell’esperienza con il Manchester United, mentre Remo Freuler, libero dopo la parentesi al Bologna, ha ricevuto un’importante proposta dal club saudita Neon, con il quale è attualmente in trattativa.