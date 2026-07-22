Gazzetta dello Sport: “Cheddira, Rao e Shpendi infiammano il mercato di B. Palermo in attesa del colpo in attacco”

Il mercato della Serie B continua a vivere una fase di grande fermento, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, le società cadette stanno investendo con decisione per assicurarsi i migliori profili offensivi, segnale della solidità e dell’ambizione che caratterizzano il campionato.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i nomi più caldi del momento sono Walid Cheddira, Emanuele Rao e Stiven Shpendi, operazioni che complessivamente potrebbero muovere una cifra vicina ai 10 milioni di euro.





Per Cheddira, rientrato al Napoli dopo il prestito al Lecce e rimasto fuori dal ritiro azzurro, la volontà è quella di un trasferimento a titolo definitivo. Il Corriere dello Sport… (No: keep Gazzetta) La Gazzetta dello Sport spiega che il Napoli valuta l’attaccante circa 4 milioni di euro. Dopo gli interessamenti di Cagliari e Parma, le trattative più concrete sono state avviate da Padova e Verona, con l’Hellas che avrebbe effettuato il sorpasso decisivo ottenendo anche il gradimento del calciatore.

Il Padova, però, ha già pronta l’alternativa. La Gazzetta dello Sport riferisce che il club veneto continua a lavorare per Stiven Shpendi dell’Empoli. I toscani valutano il centravanti 4,5 milioni di euro, cifra che non spaventa la nuova proprietà biancoscudata. L’attaccante ritroverebbe così Antonio Calabro, che lo aveva già allenato alla Carrarese.

Sempre il Padova continua a rinforzarsi anche negli altri reparti. Dopo gli arrivi ormai imminenti di Matteo Cocchi e Matteo Lovato, l’attenzione si è spostata sul centrocampo, dove piacciono Marco Pompetti e Simone Pontisso del Catanzaro, oltre a Simone Trimboli del Mantova.

Tra gli esterni offensivi, la Gazzetta dello Sport segnala il forte interesse del Pisa per Emanuele Rao, di proprietà del Napoli dopo il prestito al Bari. Il club nerazzurro avrebbe già inviato un’offerta per il prestito secco, proponendo al giocatore un contratto da 400 mila euro. Il Napoli sarebbe orientato ad accettare la formula. Dopo aver incassato 10,5 milioni di euro dalla cessione di Rafiu Durosinmi al Genk, il Pisa ha inoltre presentato un’offerta da 2 milioni di euro al Lille per l’esterno Ferrah.

Il mercato offensivo coinvolge anche altre società. La Gazzetta dello Sport ricorda che l’Avellino ha ufficializzato Daniel Fila, mentre l’Empoli ha definito l’arrivo di Filippo Distefano dalla Fiorentina, mantenendo ai viola il 50% sulla futura rivendita.

Il Benevento segue Silvio Merkaj, valutato circa un milione dal Sudtirol, che nel frattempo è vicino agli arrivi di Antonio Candela e Nicolò Ruggero dallo Spezia.

Ad Arezzo, dopo l’ingaggio di Alberto Cerri, si valuta anche il profilo di Leonardo Mancuso del Mantova. Il Cesena continua invece a seguire l’esterno Antonio Fiori del Mantova e il centrocampista Gerard Yepes dell’Empoli.

Infine, la Gazzetta dello Sport riferisce che la Sampdoria, oltre a monitorare Antonio Di Nardo del Pescara, non esclude un ritorno di Matteo Brunori dal Palermo. Nel frattempo il club rosanero è pronto ad accogliere Andrea Bozzolan dalla Reggiana per rinforzare la fascia sinistra della difesa, restando in attesa di un ulteriore innesto offensivo per completare il mercato.