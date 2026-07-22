Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta il primo obiettivo. Fiducia per Bozzolan, Kamate sempre nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
palermo manchester city (129) osti

Il Palermo continua a muoversi con attenzione sul mercato, seguendo una strategia precisa per consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa prima dell’inizio del campionato. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti sta lavorando contemporaneamente su più tavoli, tra operazioni in entrata e uscite ancora da definire.

Secondo quanto riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome che continua a occupare una posizione di primo piano nelle strategie rosanero è quello di Emanuele Rao. L’esterno offensivo classe 2006 del Napoli resta uno degli obiettivi principali del Palermo, anche se nelle ultime settimane la concorrenza è aumentata.


Sul giovane talento azzurro si è infatti inserito anche il Pisa, che avrebbe presentato al Napoli un’offerta sostanzialmente identica a quella del Palermo. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a questo punto sarà determinante la volontà del calciatore e la valutazione del club partenopeo, chiamato a scegliere la destinazione ritenuta più adatta al percorso di crescita del giocatore. Il Palermo, comunque, resta fiducioso e continua ad attendere gli sviluppi senza modificare la propria linea.

Parallelamente rimane viva anche la pista che porta a Issiaka Kamate dell’Inter Under 23. Il giovane nerazzurro continua a essere apprezzato dalla dirigenza rosanero per qualità tecniche e prospettive di crescita, pur non rappresentando l’unica soluzione presa in considerazione per rinforzare il reparto offensivo.

Come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, arrivano invece segnali positivi sul fronte Andrea Bozzolan. La trattativa con la Reggiana procede nella direzione auspicata dal Palermo e filtra ottimismo sulla possibilità di definire l’operazione già nei prossimi giorni, consegnando così a Inzaghi il vice Augello per la corsia sinistra.

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