Corriere dello Sport: “Palermo, Gomes può diventare il nuovo acquisto. Bozzolan è a un passo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Il Palermo continua a lavorare sul mercato, ma alcune risposte potrebbero arrivare anche dall’interno della rosa. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la società rosanero è impegnata su un doppio fronte: da una parte i rinforzi provenienti dal mercato, dall’altra la valorizzazione di quei giocatori già presenti in organico che potrebbero ritagliarsi un ruolo importante nella stagione alle porte.

Secondo quanto riferisce Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il prossimo volto nuovo sarà con ogni probabilità Andrea Bozzolan. L’esterno sinistro della Reggiana è ormai vicino al trasferimento in Sicilia e viene individuato come l’alternativa ad Augello sulla corsia mancina.


Ma la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Claudio Gomes. Il centrocampista francese, che fino a poche settimane fa sembrava destinato a lasciare Palermo dopo una stagione complicata, sta convincendo Filippo Inzaghi durante il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Gomes è stato schierato nell’undici iniziale della prima amichevole stagionale e, dopo aver smaltito il problema alla caviglia accusato nei giorni scorsi, si è messo in evidenza anche nell’ultima seduta realizzando una doppietta.

La permanenza del classe 2000 appare oggi più concreta anche per ragioni tattiche. Non occupando uno slot Over, Gomes rappresenta una soluzione preziosa e potrebbe trovare ancora più spazio qualora Inzaghi decidesse, in attesa dell’arrivo degli esterni offensivi necessari al 4-2-3-1, di ricorrere a un centrocampo a tre.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra i possibili “nuovi acquisti in casa” figura anche Jeremy Le Douaron. L’attaccante francese continua a essere provato sia come esterno offensivo sia come centravanti, anche se al momento queste sembrano soluzioni temporanee in attesa di nuovi innesti. Sul giocatore, inoltre, restano le indiscrezioni provenienti dalla Francia che parlano dell’interesse del Troyes.

Sul mercato offensivo prosegue invece il pressing del Palermo per Issiaka Kamate, esterno classe 2004 dell’Inter Under 23, uno dei profili individuati per rinforzare le corsie offensive.

Per quanto riguarda la fascia sinistra difensiva, l’operazione Bozzolan è ormai nelle battute finali. Il giovane laterale della Reggiana è destinato a ricoprire il ruolo di vice Augello. Proprio il terzino rosanero, intervenuto ieri in conferenza stampa, ha accolto con favore il nuovo assetto tattico: «Sono contento, quello di terzino in una difesa a quattro è un ruolo che sento mio e grazie al quale penso di poter dare ancora di più».

Infine, come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, questo pomeriggio il Palermo tornerà in campo per la terza amichevole del ritiro. Al Centro Sportivo Mulin da Coi di Santa Cristina i rosanero affronteranno il Paradiso, formazione militante nella terza divisione svizzera.

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